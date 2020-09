'West-Australië is de enige economie die nog werkt'

Adrienne Verburg met haar honden (foto: Adrienne Verburg)

"Het gaat slechter", zegt Verburg in het wekelijks gesprek dat we met haar hebben in het radioprogramma Zeeland komt thuis. Maar als zij het heeft over slechtere coronacijfers moeten we niet denken aan de aantallen in Nederland. "Ik geloof dat er vandaag zes besmettingen zijn bijgekomen, waarvan drie in West-Australië."

De grenzen tussen de deelstaten zijn nog steeds "potdicht", zoals Verburg het noemt. "En dat moeten we tot Kerstmis volhouden, zoals het er nu naar uitziet." Ze vindt dat een goede zaak, want in West-Australië zijn de besmettingscijfers een stuk lager dan in het oosten van het land. "West-Australië is zo'n beetje de enige economie die nog werkt." En dat wil ze graag zo houden.

Adrienne Verburg over de situatie in West-Australië