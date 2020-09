Zon eist hoofdrol op in astronomische zomer 2020

De warmte zorgde voor veel drukte op de stranden, zoals hier bij Domburg (foto: Omroep Zeeland)

Zowel de meteorologische zomer (van juni, juli en augustus) als de astronomische zomer (van 20 juni tot en met 22 september) was bijzonder zonnig en warm. Met de temperatuur viel dat overigens nog mee. De middagtemperaturen kwamen 1,5 graad boven de gemiddelde uit, de nachttemperaturen waren iets meer dan een halve graad boven normaal.

Veel zonneschijn

Met name de zon sprong er uit. In totaal waren in 715 (Westdorpe) tot 755 zonuren (in Vlissingen), ruim twintig procent boven het gemiddelde. Veel kwam voor rekening van augustus, maar ook van de periode na 10 september. Alle dertien dagen na deze datum waren zonnig (meer dan zestig zon), en zes dagen waren helemaal onbewolkt.

Het toppunt was natuurlijk dinsdag 14 september. Op deze dag was het extreem warm voor september met maxima van 33,7 graden in Westdorpe en Wilhelminadorp. Een topmeting van het indertijd lokale KNMI-station van Sint Jansteen, daterend van 5 september 1949, bleef net buiten bereik. Die staat nog steeds op 34,1 graad.

Warmste week ooit

Maar de echte hitte was er in augustus, met de hittegolf van 5 tot en met 13 augustus. Vijf tropische dagen, een uitschieter tot 36 graden, en zes nachten boven de twintig graden, konden we optekenen. Ook werd in deze periode de 'warmste week ooit' gemeten.

De zon doet zijn werk, hittegolf is nog niet voorbij. (foto: Omroep Zeeland)

Bewolking en regen was er ook, met name aan het einde van juni en in de eerste helft van juli. Pas in de derde week van juli, toen de vakantie al een paar weken op dreef was, kwam de eerste zomerse dag van de maand, met meer dan 25 graden.

De natste dagen waren 1 en 25 juli met plaatselijk twintig millimeter regen. Maar in totaal viel er 35 tot veertig procent minder neerslag dan normaal. Ook opvallend: onweer was zeldzaam en de hele zomer hooguit zeer lokaal. Dat kwam door een gebrek aan zuiden- en zuidoostenwind, die vaak vochtiger lucht en storingen uit België brengen. Zelfs op de warmste dag van de zomer was het niet erg drukkend.

Vooruitblik

Voor de astronomische herfst (die duurt dit jaar tot 21 december) wijzen de meeste atmosfeersimulaties op vrij nat weer in oktober, door lagedrukgebieden ten noorden en westen van ons. De middenfase van de herfst (in en rond november) zou droger moeten zijn met minder wind, maar december lijkt dan weer vrij zacht en wisselvallig weer te geven. Maar hoe verder de toekomst, hoe minder waardevol de weersberekeningen. Kerst is nog ver, zogezegd.

Lees ook: