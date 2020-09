Onderzoek naar snelle testen op zieke mossels en oesters

De tafels waar oesters op groeien (foto: Omroep Zeeland)

Nu kost onderzoek naar bijvoorbeeld schadelijke stoffen en virussen in mossels en oesters nog relatief veel tijd. Met de sneltesttechnieken moet dat tot het verleden gaan behoren.

Tijd is geld

Want tijd is geld in Yerseke. Meer dan twee derde van de productie van schelpdieren in Noordwest-Europa is verwaterd, verwerkt en verpakt in Yerseke. Het gaat om een omzet van 300 miljoen euro in een sector waarin in totaal 4.000 mensen werken.

De Vereniging van Mosselhandelaren De Mosselhandel zet samen met allerlei instanties en onderwijsinstellingen als de Wageningen University & Research het project op.

Vlaamse minister Hilde Crevits proeft de eerste oesters (2020) (foto: Omroep Zeeland)

Door de klimaatverandering duiken ook nieuwe bacteriën, virussen en toxines op. Dus wordt de roep om snel te kunnen testen en opsporen alleen maar groter, verwachten betrokkenen. De bedoeling is dat er straks in ieder geval snel op de giftige stof TTX en het norovirus, dat buikklachten veroorzaakt, kan worden getest.

Veel belangstelling verwacht

Het project loopt vier jaar en kost 668.000 euro. Ook de provincie Zeeland betaalt daar aan mee. De betrokkenen verwachten dat er vanuit het buitenland veel belangstelling zal zijn voor de nieuwe technieken.