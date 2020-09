Zeeland niet langer in de race voor isotopenfabriek

Abdijplein (foto: Ria Brasser)

Uit de vrijgegeven stukken die soms zwart zijn gelakt vanwege privacygevoelige informatie blijkt dat het provinciebestuur erg enthousiast was over de mogelijke komst van de fabriek.

'Zeeland uitstekende vestigingsplaats'

In een brief van 30 juni aan het bedrijf staat dat het provinciebestuur geïnteresseerd is 'in de hoogwaardige werkgelegenheid' die dit met zich meebrengt. "Wij zijn hierbij van mening dat Zeeland een uitstekende, zo niet de best passende, vestigingsplaats is voor uw bedrijf."

In dezelfde brief staat dat het provinciebestuur ook mee wil denken over hoe het het bedrijf kan steunen.

Deeltjesversneller

Het zou gaan om het Amerikaanse bedrijf Shine. Dat beweert isotopen schoner, veiliger en efficiënter te kunnen produceren. Groot verschil met huidige fabrieken is dat Shine de isotopen in een deeltjesversneller in plaats van in een kernreactor wil maken. Dat zou minder radioactief afval opleveren.

Bestrijden kanker

Isotopen worden gebruikt bij het opsporen en bestrijden van bijvoorbeeld kanker.

Waarom Zeeland is afgevallen als kandidaat, blijkt niet uit de stukken. Alleen een mededeling op 25 augustus dat Zeeland officieel uit de race ligt.

Volgens Laka is de provincie Groningen een kandidaat, naast twee buitenlandse locaties. Eerder ging een ander technisch hoogwaardig project waar Zeeland ook kans op maakte, ook richting Groningen, de hyperloop.