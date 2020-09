Ierse Pub wordt bloemenzaak, onder de tap worden nu bloemen geschikt

Donath schikt de bloemen op het lekblad achter de bar (foto: Omroep Zeeland)

De metamorfose is geboren uit nood, omdat er door corona amper klanten in het café kunnen komen. Aangezien Donatha van Dijk al acht jaar in de tuinbouw zat, was de wisseling voor hen een logische keus. "Soms komen er nog mensen om een biertje te drinken, maar dat is nu even voorbij."

Donatha maakt al jaren gepersonaliseerde bloemstukken voor allerlei gelegenheden. Moet er iets voor een chauffeur gemaakt worden, dan pakt ze bijvoorbeeld een wieldop om daar een stuk op te maken. De komende weken zijn verse bloemen alleen op aanvraag. "De zaak moet worden opgebouwd en als er meer vraag naar komt, dan gaat dat zeker komen," aldus van Dijk.

Komt de pub terug na corona?

Nieuwsgierig komen er twee potentiële klanten de zaak binnen en zijn blij verrast. "We hadden het op een verjaardag gehoord dus, we komen even kijken." Of de pub terugkomt na corona? "Ik denk dan op een andere locatie," aldus Donatha. "We hebben de pub nog niet definitief vaarwel gezegd, maar ik denk dat corona een lange nasleep krijgt."