Jonge ondernemers willen vanuit Serooskerke de markt voor CBD veroveren

De jonge ondernemers kennen elkaar van hun studie in Antwerpen. Samen hebben ze besloten een bedrijf te beginnen, HMPS. Voorlopig doen ze nog alles zelf, van de verkoop tot het inpakken en werken ze nog vanuit het ouderlijk huis van Walter. Maar ze hebben grote plannen voor de toekomst.

Producten met CBD

Ze hebben bewust gekozen om producten met Cannabidiol (CBD), te verkopen. Producten met ingrediënten van de cannabisplant. "Tijdens onze studie hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar deze markt", zegt Joshua Musch. "En we kwamen tot de conclusie dat er nog veel kansen zijn. Hoewel de wetenschap achter de medicinale werking van deze plant nog jong is, zijn de vooruitzichten veelbelovend."

Adverteren op sociale media mag niet

Dat ze producten verkopen die gemaakt worden met de cannabisplant, maakt het niet gemakkelijk. "Cannabis heeft een vrij negatieve naam. Mensen denken daarbij snel aan drugs. Maar de werkzame stof voor het high worden, THC, zit niet in onze producten. En toch ondervinden we problemen bij het adverteren, dat mag bijvoorbeeld niet op sociale media."

Wisselende kwaliteit

Er zijn inmiddels veel winkels en webwinkels die CBD-producten aanbieden, variërend van voedingssupplementen tot verzorgingsproducten. "Maar de markt is maar in beperkte mate gereguleerd", zegt Musch. "Hierdoor is de kwaliteit niet altijd dezelfde, en is het lastig voor de consument om betrouwbare aanbieders te vinden. Dat willen wij beter doen door steeds te blijven testen."

Handdoeken van hennep

Omdat ze geloven in de vele mogelijkheden van industriële hennep, onderdeel van de cannabisfamilie, hebben Walter en Joshua hun bedrijf opgericht. "We zijn ook bezig met de verkoop van bijvoorbeeld handdoeken die gemaakt worden van hennep", zegt Walter. "Daar heb je veel minder water bij nodig dan bij de productie van katoen. Dat past in ons streven om duurzamer te werken."