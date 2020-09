Goedemorgen! Astronomische zomer is voorbij, inbrekersfamilie en pub wordt bloemenzaak

De Zeeuwse stranden lagen vandaag vol met nazomergenieters. (foto: Omroep Zeeland)

Eerst over het weer. De astronomische zomer werd gedomineerd door zon en hitte. Maar met dat laatste viel het nog best mee. De zomer was 'maar' anderhalve graad warmer dan gemiddeld. Het aantal zonuren (715 in Westdorpe en 755 in Vlissingen) was echter twintig procent meer dan normaal. Veel kwam voor rekening van augustus, al deed de periode na 10 september ook aardig mee. Het weer gaat nu veranderen, daarover later meer.

Hoger beroep inbrekersfamilie

In het gerechtshof van Den Bosch dient vandaag het hoger beroep tegen een inbrekersfamilie. Het Openbaar Ministerie vind de straf die de vader, moeder, zoon en schoondochter in 2019 kregen niet zwaar genoeg. Het viertal wordt verdacht van 157 inbraken langs de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust in 2018.

De tot bloemenzaak omgetoverde pub (foto: Omroep Zeeland)

De Irish Pub Rebels in Terneuzen is niet meer. In plaats van een stevige Guinness gaan er nu bloemen over de toonbank. Door de coronacrisis kwamen er bijna geen klanten meer in de pub en omdat mede-eigenaar Donatha toch al in de tuinbouw zat, was de keus snel gemaakt. Niet alles uit de pub is weg, want het lekblad onder de tap blijkt ideaal om bloemen te schikken.

Kansen voor cannabisplant

Walter Schinkelshoek (24) en Joshua Musch (30), zijn in aan de keukentafel in Serooskerke een bedrijf begonnen. Ze verkopen online producten met Cannabidiol (CBD), te verkopen. Producten met ingrediënten van de cannabisplant. Volgens het tweetal liggen er veel kansen en zijn de vooruitzichten veelbelovend.

De Koudekerkse Inlaag met de Plompe Toren (foto: Paul Begijn)

Het weer:

Het is vanochtend wisselend bewolkt met regelmatig opklaringen en het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag neemt de kans op enkele buien toe, en vanavond zijn er enige tijd flinke buien, met kans op onweer en windstoten. Het wordt vanmiddag 20 tot 22 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten, vanavond is er enige tijd een harde wind.



Morgen begint ook redelijk met af en toe zon, maar de kans op buien neemt vrij snel toe. Maximum morgen rond 17 graden.