Winkelgebied van Goes zwaar getroffen door corona

Lege winkelstraat in Goes tijdens koopavond (foto: Omroep Zeeland)

Goes staat hoog in het lijstje met steden als Maastricht, Zwolle, Enschede, Arnhem en Drachten. "Dat deze centra zo zijn getroffen, komt onder meer doordat ze veel horeca en modewinkels hebben. Deze winkels zijn zwaar getroffen, deels omdat mensen drukke plekken mijden en via internet spullen kopen, maar ook omdat ze bijvoorbeeld minder behoefte hebben aan een nieuwe garderobe vanwege het gebrek aan feestjes", aldus Locatus.

Parkeertarieven

Een andere belangrijke oorzaak van het wegblijven van klanten heeft te maken met de slechte bereikbaarheid en de hoge parkeertarieven. Deze steden zullen volgens de onderzoekers in de huidige tijd minder bezocht worden dan steden die beter bereikbaar zijn en waar men makkelijk en goedkoop kan parkeren.

Besmettingen

Ook het aantal besmettingen in de regio heeft invloed: in regio's waar corona hard heeft toegeslagen gaan minder mensen naar de stad. Voor Zeeland geldt dat de meeste besmettingen in Middelburg, Vlissingen en Goes zijn geconstateerd.

De onderzoekers verwachten dat landelijk de leegstand zal toenemen tot 9,9 procent eind volgend jaar, tegenover 7,6 procent nu. Op dit moment staan 16.500 panden leeg, volgend jaar zouden dat er naar schatting 21.500 panden zijn.

Locatus geeft wel aan dat de analyse een momentopname is. Het is nog niet te overzien wat er gaat gebeuren als de steunmaatregelen verder worden afgebouwd en er een tweede golf komt. "Deze analyse is feitelijk een thermometer die wij in de winkelmarkt hebben gestoken."