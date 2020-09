Spetter pieter pater, badmeester Donald na corona eindelijk weer in het water

Donald Joosse na de zwemles in het Vrijburgbad in Vlissingen. (foto: Omroep Zeeland)

"Toen we eenmaal weer open mochten, was het voor iedereen die voor de eerste keer kwam sporten allemaal even nieuw", vertelt Donald. "Ook voor de ouders met kinderen bij de zwemlesjes was het wennen." Door de coronamaatregelen was het zwembad eerst gesloten, maar kon later open, als er maar anderhalve meter afstand gehouden kon worden.

Hoe ging dat, met de nieuwe regels in het zwembad?

"Je moet je natuurlijk aan die anderhalve meter afstand houden. We kregen looproutes en ik moest duidelijk maken wat ouders wel of niet mochten wanneer hun kind zwemles kreeg in het bad. Ouders mogen namelijk niet meer blijven kijken bij de zwemlessen van hun kinderen en ik ben degene die hen daar dan op moet aanspreken. Dat is weleens lastig, maar wat moet, dat moet."

En hoe ging het met de volwassen zwemmers?

"De maatregelen voor de kinderen, waren niet de moeilijkste maatregelen om aan te wennen. De grootste veranderingen waren vooral in het wedstrijdbad. Banenzwemmers die voor eerste keer weer kwamen zwemmen, moest ik wegwijs maken in het wedstrijdbad. De kluisjes waren niet meer beschikbaar, dus waar moet je je spullen dan leggen? En moet je je inschrijven? Werd het niet te druk? Daar moesten wij als badmeesters allemaal op letten."

Als we dan toch wat moeten leren van de afgelopen periode, dan is dat, dat we onze dierbaren niet voor lief moeten nemen." Badmeester Donald Joosse.

Wat vond je van al die veranderingen en maatregelen?

"Ik vind de regels die we hanteren duidelijk en overzichtelijk. Het is belangrijk dat we er ons aan houden, zodat we allemaal weer kunnen sporten of erop uit kunnen zonder ons grote zorgen te hoeven maken. Ik ben naast mijn werk als badmeester ook fitnessinstructeur en je merkt bij zowel de zwemlessen als de sportlessen dat iedereen heel snel aan de regels gewend raakt. Wij werken met een inschrijfsysteem en zo kunnen we heel makkelijk de drukte controleren. Vol is vol en dan kun je je niet meer inschrijven."

Merk jij ook al iets van enige versoepelingen binnen jouw beroep?

"Ja zeker, reserveren voor in het zwembad is alleen nog nodig als je wilt deelnemen aan een groepsles. Ook kunnen de douches in het zwembad weer gebruikt worden om jezelf snel af te spoelen. Voor het zwemmen en daarna. En in de sportschool merk ik het ook! Daar kan nu weer gebruik gemaakt worden van de kleedkamers. Die waren eerst gesloten. Nu mogen er maximaal vier personen tegelijk in."

Badmeester Donald Joosse. (foto: Omroep Zeeland)

Het zwembad en de sportschool waren ook nog even dicht, wat heb je toen gedaan?

"Er werd op een gegeven moment aangegeven dat publieke gelegenheden niet meer open mochten, vanaf dat moment kwam mijn werk stil te liggen. Maar wij hebben geen moment stilgezeten. We hebben alles supergoed schoongemaakt en zijn gelijk gaan nadenken hoe wij alles coronaproof konden maken, zowel in het zwembad, als in de sportschool."

Hoe kijk je terug op de afgelopen maanden?

"Ik kijk terug op een voor mij hele rare periode. Als we dan toch iets moeten leren van zo'n gekke periode, denk ik dat het is dat we onze dierbaren niet voor lief moeten nemen en ze moeten koesteren, voor het te laat is."