Rechtszaak inbrekersfamilie uitgesteld vanwege corona, voorlopig geen 'familiereünie'

Maar, de zaak van vandaag werd uitgesteld. De Advocaat Generaal, die vanuit het Openbaar Ministerie zou spreken, is in contact geweest met een coronapatiënt, moest daarom in thuisquarantaine en kon dus niet aanwezig zijn. In de rechtszaal was er wel een vervangend Advocaat Generaal, maar die was niet genoeg ingelezen in de zaak om inhoudelijk erop in te gaan. De inhoudelijke behandeling is verplaatst naar 9 december.

Een deel van de buit van de inbrekersfamilie, van sieraden tot aanstekers (foto: Politie)

De ouders van de familie, die in de volksmond inmiddels bekendstaat als 'de inbrekersfamilie', staan terecht voor tientallen diefstallen, het leidinggeven aan een criminele organisatie, het pinnen met gestolen pinpassen en het in bezit hebben van een vals identiteitsbewijs. De hele familie, behalve de vader, heeft altijd alles ontkend.

Volgens de rechtbank kon 'het leidinggeven aan een criminele organisatie' niet bewezen worden, daarom vielen de straffen van de moeder, zoon en schoondochter lager uit dan de straf van de vader. Maar het Openbaar Ministerie is nog altijd van mening dat er wél sprake is van een criminele organisatie. Daarom ging het OM in hoger beroep tegen de straffen van alle vier de gezinsleden.

Straffen

Alleen de vader van de inbrekersfamilie was vandaag samen met zijn advocaat en zijn tolk aanwezig in de rechtbank van Den Bosch. De rechtbank veroordeelde de vader in 2019 voor 36 inbraken. Sindsdien zit hij in voorarrest. Hij heeft in totaal vijf jaar celstraf gekregen.

De rest van de familie is al op vrije voeten. Hun straffen waren namelijk een stuk lichter: de moeder kreeg twee maanden celstraf, de zoon vier maanden en de schoondochter werd vrijgesproken. Bij vrijkomst is de familie teruggegaan naar het geboorteland van de moeder van het gezin, Montenegro.

De inbrekersfamilie verbleef in een camper. (foto: Omroep Zeeland)

De advocaat van de verdachte vroeg tijdens de zaak om een gevangenisschorsing voor de verdachte tot de rechtszaak in december verdergaat. De verdachte wil volgens de advocaat graag zijn familie weer zien, want 'hij mist zijn familie, hij heeft hen sinds zijn voorarrest niet meer gezien'. Volgens zijn advocaat is de gang van zaken niet barmhartig en hoort de gedetineerde verdachte zijn familie te kunnen zien.

Persoonlijke belangen moeten zwaarder wegen

Maar op een 'familiereünie' zal de verdachte toch nog even moeten wachten. De schorsing werd door de rechtbank, op advies van het Openbaar Ministerie, afgewezen. Volgens het OM bestaat er namelijk een grote kans dat de verdachte tijdens zijn schorsing naar zijn familie in Montenegro gaat en niet meer terugkomt. Volgens het OM kan niet uitgesloten worden dat de verdachte weer identiteitsfraude pleegt en zichzelf zo onvindbaar maakt.

Daarnaast heeft de verdachte een inreisverbod voor Europa en zou daarom niet voor de rechtszaak in december naar Nederland terug kunnen keren. "De verdachte zal toch bij de rechtszaak in december aanwezig moeten zijn. Mocht er een straf opgelegd worden, dan moet hij wel hier zijn, zodat de straf uitgevoerd kan worden", aldus de rechter.

