Miljarden nodig voor goed openbaar vervoer in Zuid-Nederland

Zeeland moet volgens rapport zijn intercityverbindingen met Randstad en Brabant terugkrijgen (foto: Omroep Zeeland)

De 3,5 miljard euro die er volgens het onderzoek nodig zijn om het ov toekomstbestendig te maken zijn vooral nodig voor voor investeringen in knooppunten, infrastructuur en andere verbeteringen op en rond het spoor. De resultaten van het onderzoek zijn vanmiddag gepresenteerd in Den Bosch.

Maar om te beginnen is er een betere dienstregeling nodig. Zeeland moet bijvoorbeeld zijn intercityverbindingen terugkrijgen, zodat er snel en direct naar de Randstad en Brabant gereisd kan worden. Het spoornetwerk moet daarna uitgebreid worden met bijvoorbeeld de aanleg van extra sporen tussen Gent-Terneuzen en Breda-Tilburg. Dat brengt 2,5 miljard euro aan investeringen in infrastructuur met zich mee.

HOV-lijn Rotterdam-Gent

Wat busverbindingen betreft wordt in het rapport gesteld dat Zeeland een sterke noord-zuid HOV-lijn (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) nodig heeft die Rotterdam via de Zeeuwse eilanden en steden met Gent verbindt. Zo'n lijn met luxe bussen kan op korte termijn profiteren van een betere dienstregeling. Met verbetering van het HOV-netwerk in de drie zuidelijke provincies is in totaal 2,8 miljard euro gemoeid.

In de twee andere zuidelijke provincies moet verder bijvoorbeeld op korte termijn een miljard euro worden geïnvesteerd in knooppunten, vooral in Brabant. In Limburg moet het bestaande netwerk beter worden benut, de Maaslijn (Nijmegen-Roermond) worden geëlektrificeerd zoals afgesproken en de ontbrekende schakels worden ingevuld.

Het rapport wordt op 8 oktober aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven overhandigd tijdens een landelijk spoor- en ov-overleg. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat had ook verzocht om regionale plannen voor het openbaar vervoer.