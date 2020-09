PvdA: Westerscheldetunnel jaar lang tolvrij

Auto rijdt door de Westerscheldetunnel (foto: Huib Boogert, Goes)

De PvdA verwacht dat een tolvrije Westerscheldetunnel veel sociale en economische (groei)mogelijkheden oplevert voor Zeeland en in het bijzonder Zeeuws-Vlaanderen. Volgens het Tweede Kamerlid Gijs van Dijk moet iedereen in Zeeland er zeker van kunnen zijn dat hij, zonder extra te betalen, voor werk of familie naar de rest van Nederland kan reizen.

Corona-crisis

De coronacrisis laat volgens de PvdA zien dat een 'goede en directe' aansluiting met de rest van Nederland belangrijk is. Toen de grenzen met België werden gesloten werd de bewegingsvrijheid voor inwoners van Zeeuws-Vlaanderen enorm beperkt. "Het is onrechtvaardig en ongewenst dat Zeeuwen, met name Zeeuws-Vlamingen, als enige in Nederland tol moeten betalen om naar elders te komen", aldus de partij in een verklaring.

Volgens Van Dijk is er bewust gekozen voor een tolvrije periode van een jaar. "Dat geeft ons tijd om volgend jaar de afschaffing van de tol goed te regelen." En er is geen sprake van een politieke stunt in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart volgend jaar, "Er is al een politieke meerderheid om de tol af te schaffen. Ik hoop dat dit een plan wordt van links tot rechts", aldus het Tweede Kamerlid.

Eerder vandaag liet de oud-directeur van het Ruimtelijk Planbureau Wim Derksen nog weten dat een tolvrije Westerscheldetunnel kan leiden tot krimp en economische achteruitgang in Zeeuws-Vlaanderen. Van Dijk betwijfelt dat. "Dan zou je ook kunnen zeggen dat Groningen leegloopt bij een snelle treinverbinding met de Randstad. Dat geloof ik niet. De tol is een obstakel en dat moet je weghalen.

Voorstel komt aan de orde

Half november moet het voorstel besproken worden tijdens de vergadering van de begroting van Infrastructuur en Waterstaat. Volgens provinciaal fractievoorzitter Corina van der Vliet is het voorstel een concrete stap in de Zeeuwse lobby voor een permanent tolvrije tunnel. "Wij hopen dat al die partijen die onze motie voor een stevige lobby in juli steunden, nu ook landelijk helpen deze eerste stap te zetten. Dit biedt partijen de rust om te zoeken naar de beste manier om de tunnel permanent tolvrij te maken."

