Marie Paule zit in een 'lekkere vibe' in Hongkong

Gelukkig voor Marie-Paule Herman zijn de wijnproeverijen ook weer begonnen (foto: Marie-Paule Herman)

Het Mandarin Oriental is een vijfsterren hotel op Hong Kong Island met uitzicht op de beroemde baai tussen het eiland en het vaste land. "Een iconische plek die we overnemen van het beroemde restaurant van sterrenchef Pierre Gagnaire", aldus Marie-Paule.

Gagnaire sloot in juli de deuren van zijn restaurant op de bovenste (25e) verdieping van het hotel. "Wij nemen dat nu over. Vandaag is het officiële persbericht naar buiten gekomen en mag ik er eindelijk over praten", zegt Marie-Paule opgewonden. En ze voegt eraan toe dat het een Japans concept wordt.

Wekelijks gesprek met Marie Paule vanuit Hong Kong

Op het moment dat we haar bellen is ze nog druk aan de slag met de presentatie van een nieuwe wijnkaart voor morgen. "En die moet goed zijn, dus morgen is het ook een spannende dag." Gelukkig voor haar, ze is immers verantwoordelijk voor de wijnprogramma's van de restaurantketen, zijn alle wijnproeverijen, ook weer begonnen.

"Dat geeft een lekkere vibe. En we hebben corona onder controle, dus krijgen beetje bij beetje meer vrijheid. Dat geeft, samen met de nieuwe projecten, veel positiviteit. Dat hadden we nodig."