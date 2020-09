Verkoop Kinderpostzegels weer van start, maar dit jaar wel coronaproof

De leerlingen van basisschool de Klimroos in Krabbendijke gingen vanmiddag na de schoolbel direct aan de slag. Ze hebben een naam hoog te houden. De afgelopen jaren hoorde de school bij de topverkopers van Nederland en haalden de leerlingen het meeste geld op van de provincie.

Inge Zandee (11 jaar), Onno Sikkens (10 jaar) en Wesley Boone (12 jaar) belden samen bij de deuren aan. Inge legt uit hoe het dit jaar werkt: "We zetten het koffertje voor de deuren en houden 1,5 meter afstand. Als ze iets willen kopen dan moet ze zelf een formulier invullen en in het koffertje doen. Ze kunnen ook een QR-code scannen en via de telefoon bestellen."

Het is wel fijn dat we geld op kunnen halen voor het goede doel en andere kinderen kunnen helpen." Inge Zandee, leerling (11 jaar)

Nadat ze bij een paar huizen hebben aangebeld - maar geen gehoor- hebben ze eindelijk beet. Inge is blij, maar het is toch wel anders dan andere jaren. "Het duurt ook allemaal iets langer. Maar ja, het is wel fijn dat we geld op kunnen halen voor het goede doel en andere kinderen kunnen helpen."

Beste van Zeeland

Onno en Wesley hopen dat ze dit jaar weer veel geld ophalen. Onno: "Ik hoop het, we gaan echt ons best doen." Wesley vult hem aan: "Vorig jaar waren we ook de beste en hadden we een uitje naar een pretpark gewonnen. Maar dat kon vanwege corona niet doorgaan, hopelijk kunnen we dit jaar wel gaan!"

De kinderpostzegelactie loopt van 23 tot en met 30 september. Dit jaar wordt er geld opgehaald om kinderen een veilig thuis te bieden.