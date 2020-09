Bewoners Renesse zijn fietsers zat 'we worden gewoon de berm ingeduwd'

De Duinweg is een smalle weg die langs een twintigtal recreatiewoningen loopt. De weg is hoofdzakelijk bestemd voor de bewoners om met de auto naar hun recreatiewoning te rijden. Maar fietsers zien die weg, die onderdeel is van een populaire fietsroute, vooral aan als een royaal en breed fietspad, waar even lekker kan worden doorgetrapt.

En bewoners die er met de auto overheen rijden worden door die fietsers gezien als ongewenste gast en begroet met allerlei verwensingen en middelvingers.

Horendol

Omwonenden worden daar horendol van en durven bijna niet meer de straat op. "Als ik hier met mijn hond loop, word ik zo nu en dan gewoon in de berm geduwd door de fietsers. Zo druk", vertelt Mieke Schollen. Zij en haar man hebben al sinds de jaren tachtig een huis aan de Duinweg, maar het was nog nooit zo druk met fietsers als dit jaar.

De oorzaak volgens haar is dat er sinds kort een populaire fietsroute door de straat loopt. De route leidt de fietsers vanuit de duinen door de Duinweg om een stuk verderop weer verder te gaan in de duinen. Schollen zou graag zien dat het stuk langs de Duinweg ook door de duinen zou lopen. "Dat scheelt een hoop gedoe."

Bezwaren

Volgens wethouder Daniël Joppe van de gemeente Schouwen-Duiveland is er in de laatste jaren niks veranderd aan de fietsroute en loopt die al die tijd al door de Duinweg. "We hebben een paar jaar geleden wel gekeken of we het fietspad door de duinen konden laten lopen, maar dat stuitte op bezwaren van een aantal omwonenden. Daarom is dat plan niet doorgegaan."

"We zien wel dat het deze zomer in de Westhoek van Schouwen-Duiveland drukker was dan ooit." Hij doelt op het feit dat meer mensen in eigen land op vakantie zijn gegaan, er vaker ook alleen een dagje op uit trokken en dat de verkoop van e-bikes een enorme vlucht heeft doorgemaakt.

Volgens Joppe stappen mensen daardoor sneller en makkelijker op de fiets om een rondje te fietsen door bijvoorbeeld het duingebied bij Renesse. "Ik kan het niet staven met cijfers, omdat wij de fietsbewegingen niet registreren, maar ik denk dat dit de oorzaak is."

Van de hinder die omwonenden ondervinden van de fietsers was Joppe tot vandaag niet op de hoogte. Hij wil in gesprek met Schollen en andere omwonenden om te kijken of er een oplossing mogelijk is.