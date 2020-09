'Vergeet de Law Delta, Zeeland wordt een Blue Zone'

"Laat het compensatiepakket maar komen dan bouwen wij daar wel iets moois omheen!" Ad van Broekhoven zit stellig achter zijn bureau. Laat de nieuwe ontwerpen zien van De Club van Zeeland. Een beweging die Zeeland naar eigen zeggen 'weer op de kaart moet zetten'. "Wij hebben geen politieke kleur, we zijn niet links, we zijn niet rechts, we zijn voor Zeeland in het algemeen."

Nadat Van Broekhoven de Facebookpagina Zeeland Matters had opgericht werd hij naar eigen zeggen overspoeld met berichten. Allemaal mensen van binnen en buiten de provincie die met ideeën kwamen om Zeeland weer een goed imago te geven.

Vanaf dat moment wist Ad van Broekhoven dat frustratie en boosheid geen zin meer had. "Het is jammer dat die compensatie niet gebracht heeft wat het had kunnen brengen maar soms zijn de dingen zoals ze zijn." En zo werd afgelopen juli de eerste bijeenkomst van De Club van Zeeland georganiseerd.

Ad van Broekhoven op de eerste bijeenkomst van De Club van Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

En dat leverde gelijk concrete ideeën op. "Het begon met een idee over een voedselbos, toen kwam er een zakenman bij die elk jaar een maand in een resort gaat om aan welness te doen en vervolgens zei iemand ik zie in jullie logo een blauwe ring om Zeeland heen. De Blue Zone."

Blue Zones zijn plekken waarvan men overtuigd is dat mensen er langer en gezonder leven dan ergens anders op de wereld. De gedachte is dat mensen die daar wonen gemiddeld, kerngezond, 90 of zelfs 100 jaar worden. Plaatsen die veel genoemd worden in het rijtje van Blue Zones zijn: Sardinië - Italie

Okinawa - Japan

Loma Linda - Californië

Nicoya - Costa Rica

Ikaria - Griekenland Verder hebben die Blue Zones ook een aantal kenmerken die overeenkomen. Onder andere: Doe aan natuurlijke beweging De pauzeknop dagelijks indrukken (rustmomenten pakken op een dag) 80%-20% regel (stoppen met eten als je maag voor 80 procent gevuld is) Wijn drinken (het drinken van één tot twee glazen per dag) Gezonde omgeving (mensen uit Blue Zones kozen, of zijn geboren in sociale kringen die gezond gedrag vertonen) Bronnen: Volkskrant, Blue Zones & Thuiscomfort

Toch is dit niet het enige idee. In volgende bijeenkomsten hoopt Ad van Broekhoven nog meer plannen uit te werken. Uiteindelijk willen ze gemeenten en de provincie erbij betrekken om zo. "De Club van Zeeland wil die plannen aan de gang helpen. Maar elk plan met een groep mensen zal zelf het pad moeten bewandelen van subsidie en sponsoring om het gerealiseerd te krijgen."

En dus ook aankloppen bij de provincie. Op de vraag of Van Broekhoven denkt dat hij na alle kritiek er nog welkom is, is hij stellig. "Als ik de provincie was zou ik heel blij zijn met ons. Ik denk dat wij ze veel werk uit handen nemen waar ze anders dure bureau's voor in zouden moeten huren. Zij gratis onze diensten wij een wederdienst. Dat lijkt mij een goede overeenkomst."

Tot slot benadrukt Van Broekhoven dat het vooralsnog niet de bedoeling is om met de Club van Zeeland uit te groeien tot een nieuwe politieke partij. "De kracht van de gezamenlijkheid is de kracht van Club van Zeeland en er gaat een handboek komen waarin staat; dit is de club, dit zijn de doelstellingen en we doen het op deze manier!"

