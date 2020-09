Vlissingen tegen zonnepark Ritthem: 'Die willen wij helemaal nergens meer'

Vlissingen wil geen zonneparken meer, aanvraag langs de Sloeweg is afgewezen (foto: Omroep Zeeland)

Het gemeentebestuur wil de komende jaren helemaal geen vergunningen meer geven voor zonneparken op land. "We willen vol inzetten op zonnepanelen op daken", zegt de Vlissingse wethouder Sem Stroosnijder van de SP. "Dat is het beste voor het landschap en dan gaat er geen landbouwgrond verloren.

Het havenschap steunde de aanvraag van Solarpark Zeeland voor een zonnepark in Ritthem. De haven wil verduurzamen daarvoor meer zonne-energie opwekken.

Alleen nog zonnepanelen op daken

De gemeente Vlissingen is van mening dat er de komende jaren nog genoeg ruimte op daken is om aan alle vraag naar zonne-energie te voldoen. Stroosnijder: "Tot 2030 geven we geen vergunningen meer voor zonnepanelen op landbouwgrond."

Wethouder Sem Stroosnijder (SP) van de gemeente Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Al geruime tijd woedt er discussie over het bouwen van zonneparken op landbouwgrond. De provincie Zeeland wil daarom provinciebreed afspraken daarover vastleggen in het stuk 'Regionale energiestrategie'. Stroosnijder pleit ervoor om ook in de 'Provinciale omgevingsvisie' afspraken over zonneparken te maken. Beide stukken zijn nog in voorbereiding.

Snel provinciale afspraken nodig, zodat niet de ene gemeente 'Nee' zegt en de buurgemeente wel zonneparken bouwt'" Sem Stroosnijder (SP), wethouder Vlissingen

Ondertussen verschijnen op verschillende plaatsen in Zeeland zonneparken op landbouwgrond. "De ontwikkelingen gaan enorm snel, we moeten snel afspreken wat er wel en niet kan', aldus Sem Stroosnijder. "Dit moet je met elkaar vastleggen, zodat het niet kan gebeuren dat de ene gemeente 'Nee' zegt en dat de buurgemeente het wel doet. Die landbouwgrond is schaars en daar moeten we voorzichtig mee om gaan."