Veiligheidscentrum Zeeland financieel flink geraakt door coronacrisis

Het was behoorlijk schrikken in maart voor de medewerkers van het Veiligheidscentrum, zo'n beetje de hele omzet van het centrum viel weg. Het trainen van zowel de publieke als de bedrijfsbrandweer is de hoofdmoot van wat het Veiligheidscentrum doet. Maar de brandweer had besloten om voorlopig niet meer te trainen. Ook bhv- en EHBO-cursussen vielen weg. Ondanks allerlei maatregelen gaven veel cursisten toch aan angstig te zijn.

Richting de 'nullijn'

Inmiddels gaat het beter. In mei begonnen de eerste ploegen weer voorzichtig te trainen, op dit moment is er weer reuring op het terrein. Maar of het gat dat geslagen is, helemaal gedicht kan worden is ook voor directeur Maarten Janssens de vraag. "De omzetdaling was enorm, we proberen nu een inhaalslag te maken. Ik hoop dat we dit jaar rond de nullijn kunnen uitkomen."

Er zijn geen mensen ontslagen bij het Veiligheidscentrum Zeeland waar zo'n 23 mensen werken. Er is bewust een krappe vaste bezetting en een grote schil inleners. Dit maakt het bedrijf in moeilijke tijden, zoals nu, minder kwetsbaar. De flexibele krachten zijn de afgelopen tijd een stuk minder ingehuurd.

Directeur Maarten Janssens hoopt op de nullijn uit te komen (foto: Omroep Zeeland)

Een geluk voor het Veiligheidscentrum is dat brandweeroefeningen geen luxe zijn, maar pure noodzaak. "Als trainingen blijven liggen, worden de risico's te groot. Onze klanten willen natuurlijk wel dat hun mensen voldoen aan alle normen en goed getraind incidenten kunnen bestrijden."

Trainen duurder per persoon

Brandweerploegen die moeten uitrukken of praktijksituaties oefenen zijn uitgezonderd van de 1,5 meter regel. Maar voor een theorieles in een lokaal gelden dezelfde regels als voor iedereen. Dat betekent dat de groepen die komen oefenen vaak kleiner zijn dan voorheen. De prijs per persoon per training is daardoor gestegen.

Volgens Janssens is daar wel begrip voor bij klanten. "Het is zuur, maar iedereen realiseert zich dat dit de werkelijkheid is van hoe de wereld op dit moment in elkaar steekt."

Inmiddels oefent de brandweer bij het Veiligheidscentrum Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Ondanks een forse omzetdaling, moeten er ook weer investeringen gedaan worden. "Daarvoor zoeken we alternatieve mogelijkheden. Zo komen er gelden vrij in verband met het niet doorgaan van de marinierskazerne. Ik denk dat wij daar een bescheiden maar mooie rol in kunnen spelen."