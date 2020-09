ZorgSaam blikt terug op eerste coronaperiode: 'Algeheel bezoekverbod komt er niet bij tweede golf'

(foto: Zorgsaam)

Om maar meteen met de deur in huis te vallen? Is ZorgSaam klaar voor een tweede golf?

"Wij zijn er zeker klaar voor. Het is wel de vraag wanneer spreek je van een tweede golf. Na de eerste fase waren we er al van bewust dat corona lang in de maatschappij zal zijn. Dat is wel uitgekomen."

Hoe bent u hier vanuit de ouderenzorg op voorbereid?

"Doordat we afspraken hebben als blijkt dat een cliënt of medewerker Covid-19 positief is, is het nu iets makkelijker. Maar ook belangrijk is dat voorkomen belangrijker is dan genezen. Daar zetten we ook op in. Als je je houdt aan de maatregelen dan voorkom je besmettingen. In het begin kregen we alle begrip van mantelzorgers en familie. We merken dat het nu wel minder wordt. Want iedereen wil bij zijn of haar geliefden kunnen zijn. Mochten de maatregelen weer strenger worden gaan we wel kijken hoe we bezoek nu anders kunnen reguleren."

Hoe is de eerste coronaperiode geweest?

"In het begin van die crisis waren we er 24 uur per dag mee bezig en toen heb ik wel momenten gedacht: gaat dit nog wel over? Dat was een periode dat het heftig was om de zorg te regelen met elkaar. Maar achteraf ben ik wel trots want alle collega's hebben echt heel goed werk geleverd."

(foto: Zorgsaam)

Op welk vlak bent u tevreden?

"Het is fijn dat er echt weinig mensen besmet zijn geraakt in onze huizen. We hebben baat gehad aan ons netwerk. Nooit gebrek gehad aan beschermingsmiddelen bijvoorbeeld en direct contact met artsen en microbiologen. Daardoor konden we snel en adequaat handelen."

Over welke beslissing bent u niet tevreden?

"Het algehele bezoekverbod dat moeten we straks echt niet meer doen. Dat was landelijk geadviseerd. Dat was een richtlijn en dus deed iedereen dat. In de privésfeer moet bezoek kunnen op de kamer, maar liever niet in de algemene ruimtes, want dan is de kans op besmetting weer groter."

Zeeuwse Kamer over ZorgSaam dat terugblikt op de eerste coronaperiode

Waarom is ZorgSaam klaar voor de tweede golf?

"Structureel is de capaciteit op de IC verhoogd. Een afdeling kunnen we binnen een paar uur omtoveren tot een corona-afdeling en we hebben een veel betere samenwerking met de Veiligheidsregio. Onze voorraden zijn beter ook nog beter op orde. Ik merk ook dat de samenwerking tussen de Zeeuwse zorginstellingen beter is dan voor de crisis."

Hoe gaat het met uw personeel?

"Voor een heleboel medewerkers was het pittig, maar het gaf ook energie dat mensen zagen waar ze toe in staat waren. Toch was het altijd schrikken als er een collega of cliënt positief testte."