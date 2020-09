Gids Frank: 'Kleinere groepen rondleiden heeft zo zijn voordelen'

Frank van Geel vertelt tijdens een rondvaart (foto: Frank van Geel)

Wat voor soort rondleidingen geven jullie?

"Bij het Portaal van Vlaanderen kun je drie soorten rondleidingen boeken. De populairste zijn een rondvaart door het kanaal van Gent naar Terneuzen en de rondleidingen met een treintje langs het sluizencomplex met daarbij nieuwe zeesluis in aanbouw."

Hoeveel mensen konden er per rondleiding mee en hoe is dat nu?

"De groepen bestonden uit ruim twintig bezoekers. Nu gaan er in de treintjes acht tot zes personen. Als je geluk hebt, zitten er gezinnen bij. Die kun je bij elkaar zetten en dan blijft er nog wat ruimte over voor anderen."

Moet u daardoor anders werken ?

"Je moet soms harder praten want je staat verder uit elkaar. Soms is de breedte van de paden of trappen van dien aard dat je allemaal achter elkaar ergens in of op moet, zoals bijvoorbeeld naar de uitkijktoren bij de Nieuwe Sluis, en in de brugkelder. Er zijn looproutes, je moet mensen erop wijzen dat ze hun handen eerst wassen en zo kan ik nog wel even doorgaan."

gids Frank van Geel (rechts) uit Terneuzen (foto: Frank van Geel)

Houden de mensen zich aan de regels ?

"Over het algemeen wel. Ik merk dat de meeste mensen die een rondleiding boeken echt gemotiveerd zijn."

Maar de vrijwilligers moeten wel vaker een shift draaien om iedereen te kunnen bedienen ?

"Dat is zo, zeker in juli en augustus waren er veel boekingen. Dat komt ook door de aanleg van de Nieuwe Sluis, dat is echt een publiekstrekker. Er waren dus extra gidsen nodig. Soms was het wat krap maar uiteindelijk was er altijd wel iemand om in te springen. Je moet er inderdaad dus vaker zijn. Maar persoonlijk vind ik die kleinere groepen wel fijn. Het wordt persoonlijker, er is meer ruimte om je verhaal goed te doen. Corona heeft veel nadelen, maar soms dus ook een voordeel."