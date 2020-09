Dieper gaat-ie niet worden: bouwers Nieuwe Sluis bereiken 22 meter onder NAP

Het is weer een stapje dichterbij de realisatie van de sluis. Projectleider Erik Marteijn voelt zich dan ook trots wanneer hij de bodem van de put ziet. "We gaan een nieuwe fase in. Het voorbereidende werk is gedaan, graven en afbreken, nu gaan we écht bouwen. Weliswaar onder de grond, dus je zal er niet veel van zien, maar we weten dat we aan het bouwen zijn en dat voelt heel goed!"

Ook de directeur van aannemerscombinatie Sassevaart, Gerben Turkstra, is blij. "Het dieptepunt van 22 meter is voor ons een hoogtepunt. De bouwkuip is klaar en we kunnen beginnen met de definitieve constructie van het betonnen hoofd en de brugkelder."

Aanleg Nieuwe Sluis in Terneuzen De Nieuwe Sluis in Terneuzen zorgt straks voor een grotere capaciteit en daardoor snellere doorstroming van binnenvaartschepen. Er is een betere toegang tot de haven van Terneuzen en Gent voor grotere zeeschepen. De aanleg van de sluis kost 934 miljoen euro. Nederland betaal ruim 190 miljoen euro, Vlaanderen de rest. De Nieuwe Sluis wordt net zo groot als de sluizen in het Panamakanaal, namelijk 427 meter lang, 55 meter breed en 16,44 meter diep. De sluis is naar verwachting geschikt voor grote zeeschepen tot 366 meter lang, 49 meter breed en 15 meter diep.

De put is tot elf meter diep 'droog' uitgegraven. Daarna is hij onder water gezet zodat hij bij verdere graafwerkzaamheden niet zou instorten. Begin september werd het buitenhoofd weer leeggepompt. Dat duurde allemaal iets langer dan gepland.

Eerder werd gedacht dat het klusje wel in één dag geklaard zou zijn. Marteijn: "Snelheid is een mooi iets, maar kwaliteit en veiligheid zijn minstens zo belangrijk. Dus we hebben het zorgvuldig uitgevoerd en het waterpeil heel langzaam laten zakken om er zeker van te zijn dat de bodem en de wanden goed in orde bleven." De werkzaamheden leverden geen extra vertraging op.

Deuren en bruggen uit China

Als de put nog wat verder opgedroogd is, wordt de definitieve constructie van het buitenhoofd gebouwd. Op dezelfde manier wordt aan de andere kant het binnenhoofd uitgegraven. Verwachting is dat die put begin 2021 droog staat. Turkstra en Marteijn kijken alweer reikhalzend uit naar het volgende bijzondere moment: de aankomst van de sluisdeuren en -bruggen uit China, volgende zomer.

