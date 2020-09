Reparatie Sloebrug laat op zich wachten, onderzoek duurt langer

Een beeld wat we voorlopig even niet meer zullen zien: een open Sloebrug (foto: Omroep Zeeland)

De reden van de onduidelijkheid is de betonnen fundering van de ankerplaat. Het is onduidelijk of die sterk genoeg is om een reparatie aan de ankerplaat uit te voeren. Verder onderzoek is nodig om vast te kunnen stellen welke herstelmaatregelen nodig zijn en hoe deze moeten worden uitgevoerd.

Het probleem werd maandag 14 september ontdekt tijdens een periodieke controle. Deze mechanische inspectie vindt volgens de richtlijnen om de vijf jaar plaats.

Gevaarlijke situaties

Bij het openen van de Vlissingse brug bleek er speling op de ankerplaat te zitten, wat gevaarlijke situaties kan opleveren. Daarom besloot de beheerder van de brug, de Provincie Zeeland, vorige week donderdag de brug niet meer te openen voor de scheepvaart. Het wegverkeer kan volgens de provincie wél veilig gebruikmaken van de brug.

Onderzoek van een ingenieursbureau moet uitwijzen welke werkzaamheden nodig zijn om de brug weer veilig te kunnen openen. Dat onderzoek duurt dus langer dan gepland en onbekend is hoe lang het nog duurt.

Omvaren

Tot de brug weer veilig open kan, moeten schepen die te hoog zijn om onder de brug door te kunnen omvaren. Het gaat dan om schepen die hoger zijn dan vijf meter. De geadviseerde omleidingsroute is via de Zandkreek, Hansweert en Wemeldinge of via de Noordzee.

