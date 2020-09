Lederschildpad gedijt goed in Oosterschelde; 'Geen enkele reden voor reddingsactie'

Lederschildpad in de Oosterschelde verorbert een kwal (foto: Rijkswaterstaat)

Het dier was een tijdlang uit het zicht en het leek er dan ook even op dat hij uit zichzelf weer de weg had teruggevonden naar de Noordzee, maar dat bleek niet te kloppen. Vanmiddag zwom hij ter hoogte van Kattendijke en later werd hij ook gezien voor de Goese Sas. Op waarneming.nl is te volgen waar hij voor het laatst gezien is.

Kaart van waarnemingen lederschildpad in Oosterschelde (foto: waarneming.nl)

Reddingsorganisaties hebben geen plannen om het dier te vangen en uit te zetten op de Noordzee. De reden is dat het te goed gaat met het dier en een reddingsoperatie dus niet nodig is.

Naar aanleiding van de eerdere beelden van het dier, kwamen er bezorgde reacties binnen bij meerdere instanties dat het dier gewond zou zijn. Hij heeft namelijk een witte plek op zijn kop. Maar dat hoort zo.

'Geen enkele reden tot bezorgdheid'

"Die witte vlek is zijn kenmerk", zegt Jaap van der Hiele van RTZ Nederland. "De vlek wordt roze als het dier het warm heeft en dat betekent dat het dier actief aan het jagen is. Verder is de vlek uniek bij elke lederschildpad, net als onze vingerafdrukken. Er is dus geen enkele reden tot bezorgdheid. Het is een gezond dier, dat volop aan het foerageren is in de Oosterschelde."

