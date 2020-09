Alarmbellen gaan af; aantal corona-besmettingen in Zeeland boven de signaalwaarde

Impressie van het nieuwe coronavirus Covid-19 (foto: Omroep Zeeland)

De signaalwaarde die de eerdergenoemde instanties hanteren is zeven besmettingen per 100.000 inwoners. Op basis van het aantal inwoners ligt de signaalwaarde voor Zeeland net onder de 27. Met het vandaag gemelde aantal nieuwe besmettingen wordt die signaalwaarde dus overschreden. Gisteren waren er in onze provincie achttien mensen die positief getest werden op het coronavirus.

Meeste besmettingen in Middelburg en Terneuzen

De gemeenten met de meeste besmettingen zijn Middelburg en Terneuzen, in beide gemeenten worden vijf nieuwe besmettingen gemeld. De nummer drie is Goes, met vier nieuwe besmettingen.

De afgelopen maanden leek het in Zeeland mee te vallen met de nieuwe besmettingen, maar sinds vorige week lopen ook hier de aantallen weer op. Daarom hebben wij besloten om weer dagelijks de aantallen besmettingen in de provincie te melden en niet alleen wekelijks.

In Zeeland zitten we nu dus boven de signaalwaarde, maar de afgelopen weken kwamen we daar op twee dagen ook al gevaarlijk dichtbij: op 17 en 21 september. Op die dagen werden er 22 nieuwe besmettingen gemeld, slechts vijf onder de signaalwaarde voor onze provincie.

Plotselinge stijging

Voor die plotselinge stijging op 17 september schommelde het aantal nieuwe besmettingen de afgelopen maanden tussen de nul (1 september) en de vijftien (22 augustus), met een gemiddelde van ruim zes nieuwe besmettingen per dag. Sinds de toename van 17 september is het gemiddelde aantal besmettingen per dag flink gestegen, van ruim zes naar bijna 18.

Landelijk wordt de signaalwaarde voor het aantal nieuwe besmettingen per dag sinds 14 september structureel overschreden, met name door oplopende aantallen besmettingen in de Randstad. Op dit moment is het landelijke aantal besmettingen per dag bijna het dubbele van die signaalwaarde. Mede om die reden zijn er onlangs in de getroffen regio's extra maatregelen aangekondigd. Zo moet de horeca er eerder dicht en zijn bijeenkomsten met meer dan vijftig mensen verboden.