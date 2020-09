Grapperhaus dit jaar nog naar Zeeland

Minister Grapperhaus tijdens een vorig bezoek aan Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Grapperhaus wordt in ieder geval in Middelburg ontvangen. Als gespreksonderwerp staan onder meer ondermijning en de Zeeuwse havens op de planning. Daarnaast wordt ook de capaciteit van het Zeeuwse korps ter sprake gebracht. De Zeeuwse politie kampt al jaren met een capaciteitsprobleem en het korps vergrijst. Ook de vraag om een opleidingsplek in Zeeland te creëren voor politiemensen komt aan de orde.

Meer politiemensen in Zeeland

De Zeeuwse burgemeesters schreven vorig jaar december een brief aan de minister waarin zij aandrongen op een opleidingsplek in Zeeland. Op die manier hopen zij meer politiemensen in Zeeland aan het werk te krijgen. "Nu haken veel studenten uit Zeeland af vanwege de grote afstand tot de huidige academies in Rotterdam en Eindhoven", aldus Bergmann. "Ook zien we dat afgestudeerde politiemensen van buiten Zeeland zelden voor onze provincie kiezen als werkgebied. Dat hopen we door een opleiding in Zeeland te veranderen."