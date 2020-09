Glenn houdt zijn hart vast voor tweede coronagolf in Mexico

De poffertjeskraam van Glenn van Damme en dienst vriendin (foto: Glenn van Damme)

"Er is meer beweging op straat nu het beter gaat met corona", laat hij weten in het wekelijks gesprek dat we met hem hebben in het radioprogramma Zeeland komt thuis. En dat komt de zaken van zijn foodtruck ten goede.

Hij voegt daar wel direct een grote 'maar' aan toe. "In oktober wordt het in sommige delen van Mexico kouder. Omdat Mexico-Stad op grote hoogte ligt is dat hier ook zo. Griep komt dan vaak voor en iedereen is bang dat de combinatie van griep en corona voor een tweede golf kan zorgen."

Wat hoge functionarissen zeggen, wordt aangenomen

Dat is ook waar volgens Glenn iedere avond om 19.00 uur op tv voor gewaarschuwd wordt. Een hoge functionaris van de gezondheidsdienst, zeg maar de Mexicaanse Jaap van Dissel, directeur van het RIVM, praat het land dan bij over corona.

Glenn van Damme uit Aardenburg ging ooit naar Mexico als startpunt voor een flinke reis. Tweeëneenhalf jaar later is hij nog steeds in het land: samen met zijn Mexicaanse vriendin verkoopt hij met de foodtruck La Pofferia poffertjes in Mexico-Stad. En sinds kort staan er ook Vlaamse frieten op het menu.

"Er is hier veel meer respect voor hoge functionarissen dan in Nederland, dus wat die man zegt wordt wel aangenomen. Maar bij de maatregelen die genomen worden, kijken ze toch eerst naar de economie, om die te reactiveren. Dat kan gevolgen hebben. Maar gelukkig gaat het nu veel beter dan tijdens de piek tien weken geleden."