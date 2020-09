Evenementen mogelijk afgelast door toename coronabesmettingen

VRZ-voorzittter Jan Lonink (foto: Omroep Zeeland)

Het aantal coronabesmettingen is de afgelopen 24 uur gestegen boven de zogenoemde signaalwaarde. Lonink nuanceert dit enigszins door te melden dat dit dagmetingen zijn en dat in Zeeland de situatie nog steeds veel beter is dan in andere regio's. Maar toch zegt hij ook, dat hij zich "grote zorgen" maakt over de toename van het aantal besmettingen.

Concrete maatregelen neemt de VRZ nu nog niet. "Maar we gaan specifiek wel opnieuw kijken naar evenementen, of die door kunnen gaan. Er zijn kermissen aan de gang, dit weekend is de wielerwedstrijd Ronde van de Braakman, volgende week de BinckBank Tour, de Scheldeprijs komt binnenkort. Die kunnen we stoppen."

'Kom niet naaar start en finish'

Wat de wielerkoersen betreft doet Lonink samen met burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen nu al wel de oproep aan wielerliefhebbers om niet naar de start en finish te komen. "Blijf thuis, kijk op tv of ga ergens langs de weg staan als de koers langs komt."

En Lonink roept specifiek ook studenten op hun gezond verstand te gebruiken en niet te gaan reizen, zeker niet als ze verkoudsheidklachten hebben. "Ze komen in het weekend thuis, staan in de kantine van de voetbal of in de supermarkt, daar waar het druk is. Daar maak ik me zorgen om."

