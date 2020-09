Johan van Veen, vader van het Deltaplan, krijgt standbeeld

(foto: De Blauwe Lijn)

De plek van het beeld is om meerdere reden bijzonder. Niet alleen was de Schielands Hoge Zeedijk in Capelle aan den IJssel de dijk waarvoor hij in 1953, bij het uitbrengen van zijn rapport De afsluitingsplannen der Tussenwateren, het meest vreesde. Het is ook in de buurt van de Hollandsche IJsselkering en dat was het eerste en ook enige werk van het Deltaplan dat Van Veen in levende lijve heeft gezien. De bouw ervan was in 1958 klaar. Een jaar later overleed Van Veen.

Het beeld van Van Veen, een borstbeeld van De Zwolse beeldhouwer Fred Hartog, is een initiatief van de dochter van de waterstaatkundig ingenieur en De Blauwe Lijn, een stichting die zich inzet voor het behoud van het immaterieel waterbouwkundige erfgoed en het bij elkaar brengen van waterstaatkundige kennis.

Borstbeeld ook in Zeeland?

Volgens Karen van den Burg van deze stichting is er een kans - zij hoopt dat ook - dat het borstbeeld ook een plaats krijgt in Zeeland. "Er kunnen meerdere exemplaren van gegoten worden. Het zou toch mooi zijn als het borstbeeld ook bij de Zandkreekdam, het eerste Deltawerk in Zeeland, of de iconische stormvloedkering zou komen te staan."

Het eindresultaat (foto: De Blauwe Lijn)

Van Veen staat deze dagen ook op een andere manier in de belangstelling. Vanmiddag presenteerde biograaf Gijs van der Ham in het Topshuis op Neeltje Jans een boek over hem: Johan van Veen, meester van de zee - Grondlegger van het Deltaplan.

