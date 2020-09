Goes krijgt grootste kermis ooit in Zeeland

Morgen start de kermis in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Ook de grootst reizende achtbaan van Nederland komt naar Goes. Samen met nog 37 andere attracties is deze editie uniek voor de provincie, volgens organisator Johan Ordelman. Maar hij hoopt wel dat de attracties volgend jaar weer in het centrum terecht kunnen. "Kermis hoort in de stad met de kerk en de terrassen."

De exploitanten zijn blij dat er eindelijk toch weer een kermis open gaat, want veel gemeenten haalden een streep door het jaarlijkse vertier. Vooral na de kermis in Tilburg, waar opstootjes waren door het afsluiten van het terrein, gingen veel evenementen toch niet door. Ordelman is daar in Goes niet bang voor, omdat op het terrein van de Zeelandhallen veel ruimte is. "Ook is er nog niemand besmet geraakt op de kermis, dus dat zegt ook wel wat."

'Een kermis voor heel de regio'

In totaal mogen er 1.500 bezoekers het terrein op met looppaden van twaalf meter breed. Degene die komen zien attracties die anders nooit naar Zeeland zouden komen. "Ik hoop dat niet alleen de Goesenaren komen, maar iedereen uit de regio," aldus de organisator. "De exploitanten verdienen drie goede weken, want de verliezen zijn groot en sommigen staan op het randje van een faillisement."

De Goese kermis werd eerder dit jaar afgelaast door een lokale corona-uitbraak. Ondanks dat het aantal besmettingen oploopt is hij niet bang voor het stilleggen van de kermis. De voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland Jan Lonink, liet eerder vandaag weten dat hij alle evenementen nog eens onder de loep neemt om te kijken of ze wel door kunnen gaan. "Alles is coronaproof en ik zie dit ook niet als een evenement. Dan denk ik veel eerder aan een groot popconcert of sportwedstrijden", zegt Ordelman

De kermis op het parkeerterrein van de Zeelandhallen in Goes is van vrijdag 25 september tot 11 oktober.

Organisator Ordelman vertelt over de unieke kermis van dit jaar.

