Goeiemorgen! Referendum over tol, kermis in Goes en balans in je leven

Een spannende dag vandaag voor de stichting Zeeland Tolvrij (foto: Omroep Zeeland)

Officieel zou het referendum moeten gaan over het compensatiepakket van de marinierskazerne, maar de hete angel is de tol die betaald moet worden voor een rit door de Westerscheldetunnel. Twee weken geleden tekende zich in de Statencommissie Bestuur van Provinciale Staten geen meerderheid af voor zo'n referendum. De kans is klein dat die verhoudingen vandaag anders liggen.

Terug naar normaal

Een andere stemming in de Statenzaal gaat over een motie van de partij ProZeeland. Die partij wil terug naar normaal en stelt voor dat vanaf 5 oktober de coronamaatregelen geschrapt worden.

En er wordt vandaag tijdens de Statenvergadering gesproken over de vermeende belangenverstrengeling van gedeputeerde Jo-Annes de Bat (CDA) in de kwestie Zanddijk, de keuze voor een nieuw tracé tussen de A58 en Yerseke. De vermeende belangenverstrengeling heeft te maken met percelen van familie van De Bat in het gebied.

De kermis op het plein van de Zeelandhallen in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuwse kermisliefhebbers kunnen hun hart ophalen: vanaf vandaag is het kermis in Goes! En omdat door de coronacrisis veel kermissen in Europa niet doorgaan, komen grote attracties graag naar Goes. De grootste reizende achtbaan is daarvan een voorbeeld. De kermis staat op het parkeerterrein van de Zeelandhallen Er mogen maximaal 1.500 bezoekers op het terrein en iedereen moet de anderhalve meterregel in acht nemen.

Rein-Jan Elenbaas met twee van zijn kinderen (foto: Omroep Zeeland)

Zorgondernemer Rein-Jan Elenbaas uit Wilhelminadorp heeft zijn leven weer in balans. Zes jaar geleden werd hij kort achter elkaar getroffen door twee hartaanvallen. Toen was het alleen maar werken. Nu is er nog steeds sprake van veel werken, hij runt samen met zijn vrouw vier bedrijven, maar tegenwoordig is de familie de basis en is er balans tussen werk en privé.

Herfstkleuren in het bos (foto: Arjan van Lomwel)

Het weer

In de loop van de ochtend neemt de kans op regen toe, vanmiddag is het in heel de provincie regenachtig. De wind draait in de loop van de dag naar het westen en neemt geleidelijk in kracht toe. Vanmiddag wordt het stormachtig en niet warmer dan vijftien graden.

Vanavond en vannacht blijft het regenen en hard waaien. De wind trekt aan tot windkracht acht.