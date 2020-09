Gemeente, justitie en politie gaan wapenbezit jongeren aanpakken

(foto: Omroep Zeeland)

Bergmann onderkent dat afspraken met verschillende middelbare scholen omtrent veiligheid weinig heeft opgeleverd. "Die afspraken moeten we als overheid zelf ook serieuzer gaan oppakken. Maar dat moet wel gebeuren, want er zijn zorgen."

Overvallen door jongeren

Zorgen zijn er met name over het hoge aantal wapens wat de jongere jeugd tegenwoordig bij zich heeft. "We zien het ook terug in overvallen en straatroven door zeer jeugdige personen", aldus Bergmann. "Dat verdient de aandacht. We gaan daarom actief in gesprek met scholen om de afspraken aan te scherpen en willen op die manier het wapenbezit onder jongeren verminderen."

Het aantal overvallen, straatroven en woninginbraken nam afgelopen jaar toe. Maar het aantal zaken dat wordt opgelost blijft in Zeeland hoger liggen dan in de rest van het land. "Vorig jaar hebben we alle overvallen opgelost", zegt plaatsvervangend districtschef Okke van Gelderen. "Bij de woninginbraken losten we vorig jaar 17,5 procent op. Landelijk is dat vijf procent. En van de straatroven werd bijna 54 procent opgelost."

"Dat heeft met twee factoren te maken", vervolgt Van Gelderen. "Wij hanteren een soort leestafel. Mensen vanuit verschillende disciplines kijken dan gezamenlijk naar een casus. Dat biedt meteen verschillende inzichten. Elders zie je nog de klassieke manier toegepast worden. Dan wordt een zaak toegewezen aan een rechercheur die pas gedurende het onderzoek kijkt wat hij aan extra kennis nodig heeft. Dat kost veel meer tijd en heeft het risico dat je onderweg informatie kwijtraakt."

Werken én wonen in Zeeland

"Daarnaast wonen de meeste politiemensen die in Zeeland werken ook gewoon in Zeeland en verspreid over de provincie", vervolgt de plaatsvervangend districtschef politie. "Hierdoor hoor je in privésfeer ook het een en ander waar je wat mee kunt. Dat leidt regelmatig tot een goed gesprek of de gouden tip."