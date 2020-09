Zeeuwse politiek stemt vandaag over tunnelreferendum

Oostbuis Westerscheldetunnel tolvrij (foto: Omroep Zeeland)

Stichting Zeeland Tolvrij stapte medio augustus met een stapel handtekeningen naar de provincie om een volksraadpleging aan te vragen. De stichting wil dat het compensatiepakket dat Zeeland is toegezegd voor het niet doorgaan van de marinierskazerne in Vlissingen wordt opengebroken. In dat pakket zit onder andere een zwaar beveiligde rechtbank, snellere treinen naar de Randstad en een kenniscentrum. Maar een tolvrije Westerscheldetunnel zit niet in het pakket.

Maar begin september bepaalde het provinciebestuur dat de referendumaanvraag van de stichting niet ontvankelijk was. Het compensatiepakket kan geen onderwerp zijn van een referendum, want volgens de provinciale referendumverordening kan over 'besluiten waarvan de inwerkingtreding of uitvoering niet kan worden uitgesteld vanwege de ermee gemoeide spoedeisende provinciale belangen' geen referendum worden gehouden. Het compensatiepakket is zo'n besluit, vindt het bestuur.

'Sabotage'

Daarnaast was het volgens de provincie nog maar de vraag of Stichting Zeeland Tolvrij genoeg rechtsgeldige handtekeningen had ingeleverd. Sommige formulieren waren onleesbaar, onvolledig ingevuld of ondertekend door mensen die niet eens in Zeeland woonden. Maar in een later stadium erkende de provincie dat de handtekeningen toch wél rechtsgeldig waren. De Stichting Zeeland Tolvrij wantrouwde de gang van zaken en vond daarop dat de provincie zich schuldig maakte aan 'sabotage'.

Op 11 september tekende zich in de Statencommissie Bestuur van Provinciale Staten geen meerderheid af voor het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel. De kans is klein dat die verhoudingen vandaag anders liggen.

