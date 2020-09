ProZeeland wil coronamaatregelen in Zeeland afschaffen (foto: Omroep Zeeland)

"De mensen zijn het zat", aldus indiener Robert Koevoets van ProZeeland. "We vragen om samen weer op café te kunnen gaan, met je vrienden met elkaar aan tafel te kunnen zitten. De kindertjes moeten naar Sinterklaas kunnen en we willen niet verraden worden door onze buren als we samen zijn om te krulbollen zoals laats in IJzendijke."

Brandbrief

Koevoets wijst daarbij naar de brandbrief die een groep medisch specialisten aan het kabinet heeft geschreven over de coronamaatregelen. In hun brief onderkennen de specialisten het gevaar van het coronavirus, maar vragen zij zich af of de huidige maatregelen wel de juiste zijn. Koevoets, advocaat van beroep, gaat een stap verder dan de specialisten: "We zijn een kerngezonde provincie met kerngezonde mensen. Op het moment dat mensen doodziek zijn en ze zijn besmettelijk en je plaatst ze in quarantaine, dat is begrijpelijk. Maar gezonde mensen hun burgerlijke vrijheden afpakken gaat gewoon veel te ver."

Ook zeggen de specialisten in hun brandbrief dat de anderhalve meter afstand en het niet-medisch mondkapje zinloos zijn. Over het coronavirus is nog maar weinig bekend, maar volgens Koevoets is het dan de verantwoordelijkheid van de overheid om met wetenschappelijke bewijzen te komen die de maatregelen ondersteunen. "En dat is nu net niet het geval", aldus Koevoets.

Gisteren werd bekend dat het aantal nieuwe besmettingen ook in Zeeland boven de signaalwaarde van zeven besmettingen op 100.000 inwoners ligt. Gisteren kwamen er in Zeeland 27 nieuwe, bevestigde coronabesmettingen bij in onze provincie. De Veiligheidsregio Zeeland sluit niet uit dat er nieuwe maatregelen genomen moeten worden. Dat kan ook gevolgen hebben voor geplande evenementen als kermissen en sportevenementen.

'Ongekozen club bestuurders'

ProZeeland maakt zich ook zorgen over het democratisch proces rondom de coronamaatregelen. In Zeeland is de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) die verantwoordelijk voor het opleggen van maatregelen. "Dat is een ongekozen club bestuurders", legt Koevoets zijn bezwaar uit. "Het lijkt alsof de macht naar het hoofd is gestegen bij de mensen van de veiligheidsregio."

Vanmiddag wordt er in de vergadering van Provinciale Staten gestemd over de motie tegen de coronamaatregelen. Koevoets heeft goede hoop dat hij de steun krijgt van de rest Provinciale Staten: "Als de Statenleden een hart hebben voor hun electoraat, dan zouden ze deze motie ondersteunen."