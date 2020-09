'Nog meer vragen rondom handelen De Bat in Zanddijkdossier'

Twee vrachtwagens passeren elkaar op de Zanddijk bij Yerseke (foto: Omroep Zeeland)

Forum voor Democratie plaatst al langer vraagtekens bij het handelen van De Bat op dit dossier, zegt fractievoorzitter Fred Walravens. De partij is volgens hem al een jaar bezig met dit dossier en heeft een hoop belanghebbenden in de regio gesproken. "Deze kwestie is ook al een aantal malen in die gesprekken naar voren gekomen", aldus Walravens.

Als het aan Forum ligt, komt er in Provinciale Staten een extra vergadering over het handelen van de gedeputeerde. "Met de brief van gisteren is er wel een antwoord gekomen op een aantal vragen, maar niet op alle", ligt Walravens zijn verzoek toe. Daarnaast denkt hij dat deze kwestie niet afgedaan kan worden met een 'simpele brief': "Wij willen voor eens en altijd duidelijkheid over de rol van de gedeputeerde in dit project."

Vandaag wordt er in het presidium - het dagelijks bestuur van Provinciale Staten bestaande uit alle fractievoorzitters in de Staten - gesproken over een mogelijke extra vergadering. Walravens denkt dat die vergadering er wel komt. "Uiteindelijk gaat het erom dat er transparant, integer en onpartijdig bestuur is", aldus Walravens.

Kwestie Zanddijk

De discussie rondom het handelen van gedeputeerde Jo-Annes de Bat gaat over de keuze van het nieuwe tracé voor de Zanddijk bij Yerseke. Daarvoor zijn verschillende varianten opgesteld. Volgens ondernemers uit de gemeente Reimerswaal houdt de CDA-gedeputeerde een nieuwe weg dwars door de polder tegen vanwege familiebelangen. De gedeputeerde zelf ontkent met klem niet-integer te hebben gehandeld.