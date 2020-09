Jongerenwerker Reinder maakt zich zorgen over eenzame jongeren (foto: Omroep Zeeland)

Hoe heb je de afgelopen maanden ervaren?

"Als een uitdaging. Het was in het begin erg wennen om ineens van huis uit te werken. Van het ene op het andere moment moesten we nieuwe manieren bedenken hoe we de jongeren nog te konden bereiken. Het jongerencentrum was aan het begin van de crisis bijna een jaar open en we waren erg tevreden over de het aantal bezoekers en de activiteiten die we organiseerden. Toen het jongerencentrum de deuren moest sluiten, was het voor ons een uitdaging om om te schakelen naar een online aanbod. Achteraf zijn we erg tevreden over hoe dit is verlopen en wat we allemaal hebben kunnen doen."

Het jongerencentrum zit in gemeenschapscentrum Den Dullaert in Hulst (foto: Omroep Zeeland)

Wat is er anders dan 'voor corona' aan je werk?

"Inmiddels is jongerencentrum weer open. Mijn dagen zijn dus voor een groot deel weer zoals ze waren voor de lockdown. Op het naleven van de coronaregels na, is het in het jongerencentrum weer als vanouds. De jongeren weten ons langzaam weer te vinden. Tijdens de lockdown miste je het één op één contact met de jongeren. Meteen in die eerste weken zijn we begonnen met een online aanbod."

"Via Instagram hebben we onder andere wekelijks online bingo gehouden, meerdere FIFA toernooien georganiseerd, vraag-en-antwoordgesprekken georganiseerd met onder andere de politie en verschillende pubquizzen gehouden. Na enige tijd mochten jongeren onder de 18 jaar weer buiten sporten waardoor we verschillende sportactiviteiten buiten hebben gehouden. Er was dus een hoop anders de afgelopen maanden, maar inmiddels lijkt het langzaam weer een beetje normaal te worden."

Mocht er een tweede lockdown komen, wat zou er volgens jou nu anders moeten?

"Ik vind het moeilijk om hier antwoord op te geven. Misschien zou het helpen als er duidelijker gecommuniceerd wordt op basis van wat er besluiten worden genomen. Omdat dit afgelopen tijd niet altijd is gedaan, lijken sommige besluiten meer symbolisch te zijn dan noodzakelijk. Dit zorgt voor onbegrip ,waardoor weer meer mensen het idee krijgen dat het strikt naleven van de regels niet direct nodig is."

Hoe je de komende tijd voor zich? Vol vertrouwen of toch ook wat angstig?

"Ik heb wel vertrouwen maar wil ook weer niet zeggen dat ik er vol van ben. Het is afwachten hoe de zaken zich ontwikkelen. Waar ik me wel zorgen om maak is de eenzaamheid onder de mensen en dan, vanuit mijn functie, voornamelijk de jongeren. Zeeuws-Vlaanderen scoorde voor de crisis al hoog wat betreft eenzaamheid en dit zal de afgelopen tijd zeker niet minder zijn geworden."