Zeeland bereidt zich voor op noordwesterstorm; is jouw tuin al stormklaar?

Dit is wat harde windstoten met je tuinmeubilair kunnen doen (foto: Jos Clarijs)

De kans op harde windstoten, tot honderd kilometer per uur, is vanavond en vannacht het grootst. Weggebruikers worden daarom opgeroepen om extra voorzichtig te zijn. Vooral op de dammen en bruggen in Zeeland kan het later vandaag gevaarlijk zijn, waarschuwt de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) op Facebook.

Veel bomen nog in blad

Ook op andere wegen moet je vanwege de grote kans op vallende takken en omgewaaide bomen extra opletten. Veel bomen staan nu nog vol in blad, waardoor de kans op omvallen of het knappen van takken groter is dan in de winter volgens de VRZ. Verder wordt er afgeraden om met een auto met aanhanger of met een lege vrachtwagen de weg op te gaan, omdat die voertuigen meer last hebben van de wind.

De Zeeuwse veiligheidsregio raadt ook aan om je tuin op de storm voor te bereiden. Zo kun je de tuinmeubelen maar beter vastzetten en de VRZ raadt ook aan om alle rondslingerende spullen op terras of balkon op te bergen.

Rondvliegende voorwerpen

Bij zeer harde windstoten blazen niet alleen dakpannen van de daken, soms kunnen ook de gevelplaten van gebouwen loskomen, bouwsteigers en hijskranen kunnen omvallen en bomen raken soms ontworteld en vallen om. Wie buiten is, loopt risico geraakt te worden door rondvliegende voorwerpen.

Veel bomen staan nog vol in blad, dus is de kans op omgewaaide bomen erg groot (foto: Ad Hagestijn)

De VRZ adviseert daarom om tijdens de storm zoveel mogelijk binnen te blijven. En als je écht naar buiten moet, om dan het gebouw te verlaten via een uitgang die in de luwte ligt. Verder adviseert de veiligheidsregio om te controleren of alle ramen en deuren goed dicht zitten, vooral aan de kant van het huis waar de wind op staat.

Advies VRZ: niet schuilen onder bomen

En als je toch buiten bent tijdens de storm, kun je volgens de VRZ maar beter niet schuilen onder bomen of bij gebouwen vanwege het risico op vallende takken en dakpannen. Verder heeft de VRZ nog een nuttige tip: zet je auto op een veilige plek, dus uit de wind en uit de buurt van bomen en schuttingen.

In Zeeland wordt van 15.00 uur vanmiddag tot morgenmiddag 14.00 uur de weerwaarschuwing code geel afgegeven door het KNMI. Die waarschuwing geldt niet alleen voor onze provincie, ook Zuid-Holland kleurt geel op de kaart van het weerinstituut. Maar volgens de verwachtingen zal storm Odette vooral flink huishouden bij onze zuiderburen, daar worden onder meer windstoten tot 120 kilometer per uur verwacht.

Lees ook: