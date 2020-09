Ondernemer met vier bedrijven en vier kinderen: 'Die hartaanvallen waren een wake up-call'

Rein-Jan Elenbaas is in de Zeeuwse sportwereld geen onbekende. Zo'n tien jaar geleden maakte hij naam in de wielerwereld. De topsportmentaliteit nam de fysiotherapeut mee toen hij joint-ventures aanging, maar dat liep helemaal mis.

"Dat is heel erg fout gegaan. Op m'n 32e heb ik, zo gezond als een vis, twee acute hartaanvallen gehad", zegt de nu 38-jarige Elenbaas. "Bij de een uit stress zich in een burn-out, oververmoeidheid of gewoon 'de weg kwijt zijn'. Bij mij zei mijn hart: ik ga driehonderd keer per minuut slaan."

Wake-up call

Die hartaanvallen waren een wake-up call voor Elenbaas: "Mijn familie was niet de basis. Het was alleen maar werken." Naast problemen met zijn gezondheid kreeg de ondernemer in die tijd ook te maken met een faillissement.

Huis van Rein-Jan Elenbaas en Kirsten Baane (foto: Omroep Zeeland)

Tegenwoordig gaat het weer goed met Elenbaas. De ondernemer runt drie bedrijven: Flexus Fysiotherapie (een keten van fysiotherapiepraktijken), Fydee Vitae (advies- en consultancy voor fysiotherapiepraktijken in Nederland) en Vasoqure (benenbehandeling met vacuümtank). Als hobby handelt hij in oldtimers. Bovendien sport Elenbaas minstens drie keer per week.

'Het moet thuis in orde zijn'

Hoe je met zo'n leven 'in balans' blijft heeft Elenbaas dus op een harde manier geleerd, maar hij weet nu wat hij belangrijk vindt: "Het moet thuis in orde zijn. Dat is het vertrekpunt. En je partner moet mee zijn. We hebben vier kinderen. Die moeten gelukkig zijn. De tijd daarnaast besteden we aan werk."

Kirsten Baane, ondernemer en vriendin Rein-Jan Elenbaas (foto: Omroep Zeeland)

Werktijd en vrije tijd wisselen elkaar af. Niet in een vast 9-tot-5-ritme. Kirsten Baane, de vriendin van Rein-Jan die zelf ook een eigen bedrijf heeft, zegt hierover: "Bij ons loopt alles een beetje door elkaar heen. Daar moet je tegen kunnen." Natuurlijk werkt het stel regelmatig 's avonds door, maar de twee houden elkaar in balans.

'Het soms nodig om hem af te remmen'

"Het is een moeilijke start geweest," zegt Baane. "Maar we weten nu wat we aan elkaar hebben en wat we het belangrijkste vinden. Rein-Jan heeft superveel ideeën en ik benijd hem soms om zijn creativiteit. Maar het is wel eens nodig om hem af te remmen en hem terug te brengen naar de focus," glimlacht ze.

Bij ondernemer Rein-Jan Elenbaas draait het om balans (foto: Omroep Zeeland)

En om te zorgen dat er tijdens de werkzaamheden van de ouders overdag goed wordt gelet op de twee jongste kinderen, hebben Rein-Jan en Kirsten een nanny ingehuurd. Maar ook heeft Rein-Jan zijn vaste papa-dagdelen. "Soms voel ik me net het vrouwtje," grapt hij, "als ik een serietje op de bank wil kijken."

Ambitie

Rein-Jan barst niet alleen van de ideeën, hij heeft ook veel ambitie: "Over tien jaar bieden wij door heel Nederland aan de basis kwalitatief goede fysiotherapie, aangevuld met innovatieve zorgconcepten die de zorg nog beter maken."

Lees ook: