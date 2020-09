Iris TM maakt spetterend debuut

Iris studeert verpleegkunde in Vlissingen, maar is al lange tijd bezig met zingen. Ze ontmoette Toon Moerland als haar mentor en muziekleraar op de middelbare school.

Iris: "We moesten voor muziek examenconcerten doen en hij gaf me altijd les. Hij zei: 'je moet er echt mee verder'. We hebben ook al wel eens samen opgetreden, en nu zijn we hier. Het is heel leuk om dit samen te doen, ik focus meer op het schrijven en Toon meer op het produceren. Het werkt heel goed samen."

Optredens zitten er nu even niet in, maar dat is wel het doel van Iris TM: "Ja, dat doe je natuurlijk het liefste. Het lijkt me hartstikke gaaf om te doen."

Zangeres Iris Looij praat over haar samenwerking met Toon Moerland in Iris TM