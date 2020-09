Extra ingelaste vergadering over integriteitskwestie De Bat

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat (foto: Omroep Zeeland)

Het voorstel voor een extra vergadering is afkomstig van de fractie van Forum voor Democratie, vanwege een mogelijke belangenverstrengeling in het dossier Zanddijk. De Forum-fractie zegt vragen te hebben over een brief die commissaris van de Koning Polman donderdag naar Provinciale Staten stuurde. Daarin staat dat de commissaris een 'vooronderzoek' heeft ingesteld, na meldingen over vermeende, mogelijke belangenverstrengeling van De Bat in het dossier Zanddijk.

'Ver familielid'

De CDA-gedeputeerde maakte op een bepaald moment melding van een 'ver familielid', dat grond bezat op een plek die mogelijk gebruikt zou kunnen gaan worden voor een nieuw tracé voor de Zanddijk in Yerseke, de zogenoemde 'bruine variant'. Dat verre familielid blijkt een neef te zijn, waarbij De Bat aantekent dat hij uit een grote familie komt, vele tientallen neven heeft en niet met iedereen contact heeft.

Maar al jaren gaan in de gemeente Reimerswaal verhalen dat een broer van de gedeputeerde in de buurt woont van een ander mogelijk tracé voor een nieuwe Zanddijk. Dit geschetste tracé, de zogenoemde 'rode variant' - gaat dwars door de polder. Het dagelijks provinciebestuur heeft inmiddels gekozen voor een andere variant - de zwart-roze variant - die uitgaat van het verbeteren en verbreden van de huidige Zanddijk. Een goedkopere oplossing, waarvoor wel een aantal woningen langs de dijk moet wijken.

'Nu pas duidelijk'

Er is bij met name oppositiepartijen veel verbazing over een zinsnede uit de brief van Polman. De commissaris schrijft dat De Bat nogmaals bevestigd heeft dat zijn neef in het gebied woont. "Daarnaast is het de gedeputeerde deze week duidelijk geworden dat er aan een aansluitende weg op het rode tracé, percelen zijn die in eigendom zijn van de broer/familie van de gedeputeerde." Dat De Bat na vele jaren met het dossier te maken te hebben gehad dat nu pas zou weten, wordt onwaarschijnlijk geacht.

In grote lijnen zijn dit de varianten voor de Zanddijk. Er is voorlopig gekozen voor bruin, maar de omgeving ziet liever de andere varianten. (foto: Omroep Zeeland)

Tijdens de extra vergadering kunnen partijen vragen stellen over de brief van Polman en over de kwestie. In een interview met Omroep Zeeland stelde gedeputeerde De Bat dat uit het vooronderzoek zou zijn gebleken dat hij integer heeft gehandeld in het dossier en dus op geen enkele manier een familielid heeft bevoordeeld. Maar commissaris van de Koning Polman antwoordde vrijdagmorgen in het presidium dat het vooronderzoek nog niet is afgelopen en dus nog loopt.

Stukken nauwkeurig bestuderen

Bij de start van de vergadering van Provinciale Staten zei Polman vanmorgen nog dat hij de mogelijkheid van een extra vergadering zou onderzoeken, maar dat het nog maar de vraag is of dat zou lukken. De partijen hebben namelijk aangegeven alle stukken in de zaak nauwkeurig te willen bestuderen.

Daaronder valt ook de correspondentie tussen commissaris Polman en advocaat Evert de Jonge uit Goes. De advocaat claimt dat hij Polman er tijdens een ontmoeting op 14 juli op heeft gewezen dat er sprake was van een broer in de buurt van één van de voorgestelde tracés in het Zanddijk-dossier. In de notulen van het presidium spreekt Polman een dag later, 15 juli, na vragen over de kwestie echter alleen van een ver familielid, waardoor gedeputeerde De Bat bij de besluitvorming over de Zanddijk betrokken kan blijven.

Lees ook: