Kermis en wielerkoersen gaan vooralsnog door, ondanks stijging coronabesmettingen

De kermis in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Een woordvoerder van de VRZ laat weten dat er op dit moment geen reden is om evenementen af te gelasten. "Maar we zijn afhankelijk van de nieuwe cijfers. Op dit moment is er geen beletsel, maar dat kan vanmiddag zomaar anders zijn."

'Grote zorgen'

Het aantal coronabesmettingen is gisteren gestegen tot boven de zogenoemde signaalwaarde. Lonink nuanceert dit enigszins door te melden dat dit dagmetingen zijn en dat in Zeeland de situatie nog steeds veel beter is dan in andere regio's. Maar toch zegt hij ook, dat hij zich 'grote zorgen' maakt over de toename van het aantal besmettingen.

De Omloop van de Braakman wordt morgen verreden. De BinckBank Tour start dinsdag in Blankeberge, rijdt woensdag een rondje Vlissingen en een dag later start de etappe in Philippine. Op 14 oktober staat de Scheldeprijs op het programma, ook die wedstrijd wordt voor een deel op Zeeuws grondgebied verreden. En de kermis in Goes begint vandaag en duurt nog tot en met 11 oktober.

