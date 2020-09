GOES kan weer beroep doen op topscorer Siebe Schets

Siebe Schets ontbreekt bij GOES door een hamstringblessure (foto: Orange Pictures)

GOES kan weer een beroep doen op aanvaller Siebe Schets, die terugkeert na een hamstringblessure. "Siebe heeft de laatste test goed doorstaan. Dat is goed nieuws. Het is alleen nog niet duidelijk of hij een hele wedstrijd kan spelen", zegt Hollander.

Ook is het nog niet duidelijk of verdediger Jesse Bank en middenvelder Nazario de Fretes mee kunnen doen. Het duo kampte afgelopen week met verkoudheidsklachten.

(foto: Omroep Zeeland)

Hollander ziet in Excelsior'31 een sterke tegenstander. "Ik verwacht dat ze bovenin gaan meedraaien." De ploeg uit Overijssel haalde goede resultaten tegen DVS'33 (0-1 winst) en Staphorst (3-1 winst). Twee ploegen van wie GOES kansloos verloor.

Geen goede voorzichten dus voor GOES. "Toch zijn er tactische zaken, die het verschil kunnen maken in een wedstrijd. Waar liggen onze kansen, wat zijn hun mindere punten. Daar hebben deze week ook op getraind", aldus Hollander.

GOES schakelde tegen VVOG afgelopen weekend over naar een 4-4-2 formatie. De kans is groot dat de Bevelandse ploeg ook tegen Excelsior'31 zo gaat spelen.