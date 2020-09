"Twee goals uit vijftien kansen is een mager gemiddelde"

Hoek ging op eigen veld onderuit tegen FC Lisse (foto: Sjaak van der Salm)

ACV is één van de ploegen die gepromoveerd is vanuit de hoofdklasse. "Een defensieve, stugge ploeg met een goede organisatie", zo vertelt Gevaert. "Ze hebben twee keer 0-0 gespeeld nadat ze in de eerste wedstrijd vier tegentreffers kregen, waarvan drie uit een standaardsituatie."

Gevaert heeft zijn huiswerk gedaan en hoopt dat Hoek zichzelf nu wel beloond. "We spelen goed, maar twee goals uit pakweg vijftien kansen is natuurlijk geen goed gemiddelde in drie wedstrijden".

Het is aan Hoek om er nu wel een keer doorheen te komen. Middenvelder Aaron Verwilligen is weer beschikbaar na een liesblessure. Het is nog niet zeker of aanvaller Kyle Doesburg inzetbaar is. Doesburg heeft hamstringklachten.

(foto: Omroep Zeeland)

Hoek vertrekt vrijdagmiddag al richting Drenthe en zal overnachten in Hoogeveen.