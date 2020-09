Zeeuwse besmettingen weer onder signaalwaarde, wel flinke toename in Hulst

Impressie van het nieuwe coronavirus Covid-19 (foto: Omroep Zeeland)

De daling volgt op de dag dat de alarmbellen afgingen omdat Zeeland boven de zogeheten signaalwaarde uitkwam. Dat houdt in dat er mogelijk extra regionale maatregelen genomen kunnen worden. Nu de toename van vandaag iets lager uitvalt, lijkt de kans op extra regionale maatregelen kleiner.

Goed nieuws voor evenementen

Het is in ieder geval goed nieuws voor de evenementen van de komende dagen. De Veiligheidsregio Zeeland had vanmorgen nog laten weten dat evenementen als de kermis in Goes en wielerwedstrijden als de Omloop van de Braakman en de Binckbank Tour in principe door kunnen gaan, maar de Zeeuwse veiligheidsregio hield wel een slag om de arm: het gaat door áls de cijfers niet te hard oplopen.

Deze toename in Zeeland van veertien nieuwe besmettingen ligt ruim onder de signaalwaarde van 27 besmettingen, dus kunnen de organisatoren van die eerdergenoemde evenementen opgelucht ademhalen.

De afgelopen maanden leek het in Zeeland mee te vallen met de nieuwe besmettingen, maar sinds vorige week lopen ook hier de aantallen weer op. Daarom hebben wij besloten om weer dagelijks de aantallen besmettingen in de provincie te melden en niet alleen wekelijks.

De stijging waar Zeeland nu middenin zit, is ingezet op 17 september. Daarvoor schommelden de aantallen nieuwe besmettingen tussen de nul en de vijftien, met een gemiddelde van ruim zes nieuwe besmettingen per dag. Sinds de stijging is ingezet, is het gemiddelde flink gestegen, Met de cijfers van vandaag erbij, staat dat gemiddelde op ruim 17 besmettingen per dag.

Contrast met landelijke cijfers

De Zeeuwse cijfers staan in schril contrast met de landelijke cijfers. Daar zet de stijging onverminderd door. Landelijk werden de afgelopen 24 uur 2.782 mensen positief getest op besmetting met het coronavirus. Dat is meer dan twee keer de signaalwaarde.