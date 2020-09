Zeeuws Meisje: Ik heb vrijwel altijd handschoentjes en een plastic zak bij me

Ze noemt zich Zeeuws Meisje, want ze wil graag anoniem blijven. Haar kinderen vinden het niet leuk dat hun moeder elke dag rommel aan het verzamelen is. Bovendien draait het niet om haar zegt ze, maar om het probleem van zwerfafval.

Zeeuws Meisje werkt in Middelburg en fietst altijd over het jaagpad langs het Kanaal door Walcheren naar huis. "Ik draai veel nachtdiensten en als ik dan 's ochtends naar huis fiets raap ik zoveel mogelijk rommel op." Er zitten ook dagen tussen dat ze geen zin heeft of moe is van het werken en dan fietst ze door. "Maar als ik dan thuis ben voel ik me schuldig en dan gebeurt het regelmatig dat ik 's middags toch nog even terugga om het op te ruimen."

Mondkapjes

Ze heeft vrijwel altijd handschoentjes en een plastic zak bij zich. Maar mocht dat toevallig niet zo zijn, dan laat ze alle kleine dingen, zoals papiertjes, liggen. "Dan neem ik alleen blikjes en plastic flesjes mee en gooi ze in een vuilnisbak die ik onderweg tegenkom." Ook ziet ze de laatste tijd veel mondkapjes liggen op straat. "Dat vind ik zo smerig, dus dan zoek ik een stokje waarmee ik het mondkapje kan oprapen en gooi het weg."

Misschien is het idealistisch, maar ik vind dat alle beetjes helpen." Zeeuws Meisje - wereldverbeteraar

Het zwerfafval dat ze verzamelt neemt ze mee naar een ondergrondse vuilcontainer, maar voordat ze het weggooit sorteert ze het, neemt een aantal foto's en zet die vervolgens op Instagram. "Omdat ik tijdens de corona wat intensiever ben gaan verzamelen, kom ik ook meer zwerfafval tegen. En omdat ik dit graag wil delen met anderen, heeft mijn dochter het account Zwerfafvalrunning aangemaakt. Hier plaats ik al mijn foto's."

Provincie Zeeland

Daarnaast vindt ze het belangrijk dat allerlei instanties ook op de hoogte worden gebracht van het feit dat er zoveel zwerfafval rondslingert. Daarom koppelt ze een bericht ook vaak aan de Provincie Zeeland of de gemeente Middelburg of Vlissingen. "Ik geef dan bijvoorbeeld aan dat er een vuilnisbak vol zit of dat er op een bepaalde plek waar een bankje staat helemaal geen vuilnisbak is. Zo nu en dan krijg ik dan een reactie dat ze er aandacht aan zullen besteden. Maar tot op heden heb ik nog niet gemerkt dat er iets is gedaan met mijn opmerkingen."

Sinds Zeeuws Meisje haar foto's op Instagram zet komt ze erachter dat ze niet de enige is die zwerfafval opruimt. "Ik dacht echt dat ik de enige was op de wereld die rondliep met een plastic zak om allerlei rommel op te rapen. Maar tot mijn grote verbazing zijn er veel meer mensen die dit doen en dat vind ik wel heel mooi om te zien. Dat geeft toch een beetje steun en een saamhorigheidsgevoel."

Druppel op een gloeiende plaat

Ze wordt weleens moedeloos van alle troep die ze ziet liggen, maar noemt haar actie geen druppel op een gloeiende plaat. "Soms denk ik weleens waar doe ik het eigenlijk voor. Vooral wanneer ik op een plek heb opgeruimd en een dag later ligt er weer rommel. Maar goed, misschien is het idealistisch, maar ik denk dat alle beetjes helpen en begin bij jezelf."

Zwerfafval dat Zeeuws Meisje heeft verzameld (foto: Zwerfafvalrunning)

Beter nadenken

Zeeuws Meisje hoopt dat wanneer mensen dit artikel lezen of haar tegenkomen wanneer ze bezig is met het verzamelen van zwerfafval, dat mensen misschien beter gaan nadenken over de grote hoeveelheid afval die overal rondslingert. "Ik hoop dat ze in het vervolg een papiertje of een blikje niet achteloos weggooien, maar bewaren totdat ze thuis zijn of het in een vuilnisbak gooien."