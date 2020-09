Het kwartje is gevallen bij Spui na merkwaardige start van het seizoen

(foto: Tonie de Smet / Omroep Zeeland)

Derde Divisie A zaterdag

Hoek kan dit kalenderjaar nog geen goede cijfers overleggen. Van de elf gespeelde wedstrijden in 2020 won Hoek er slechts twee. De laatste overwinning is van 15 februari toen Sparta Nijkerk met 2-5 aan de kant gezet werd.

Tegen ACV in Assen hoopt Hoek op de ommekeer.

GOES ontvangt Excelsior'31 uit Rijssen. Beide ploegen speelden vorig seizoen één keer tegen elkaar. Excelsior'31 was met 0-4 duidelijk de sterkste. Net als Hoek wacht GOES nog op de eerste competitiezege.

(foto: Omroep Zeeland)

1e klasse B zaterdag

Kloetinge treft Oranje Wit uit Dordrecht. De Bevelandse ploeg is al meer dan een jaar ongeslagen op het eigen Wesselopark. De laatste nederlaag is van 7 september 2019 toen DOSKO in de districtsbeker de sterkste was met 1-2.

Terneuzense Boys ontvangt SHO. De laatste competitiezege van de Boys op het eigen Zuidersportpark was de 2-1 overwinning op Papendrecht, maar daarvoor moeten we terug naar november 2019.

(foto: Omroep Zeeland)

2e klasse E zaterdag

De vissersderby tussen Arnemuiden en Yerseke staat zaterdag op het programma. De laatste onderlinge ontmoeting eindigde in Arnemuiden in 0-0. Daarvoor won Arnemuiden twee keer met één doelpunt verschil. Zie tabel.

De laatste editie van de vissersderby leverde geen goals op in 2020: 0-0 (foto: Ron Quinten)

Recente uitslagen

datum competitie duel uitslag 07-03-2020 2e klasse E Arnemuiden - Yerseke 0-0 05-10-2019 2e klasse E Yerseke - Arnemuiden 1-2 20-04-2019 2e klasse E Arnemuiden - Yerseke 1-0 01-12-2018 2e klasse E Yerseke - Arnemuiden 4-1

De Meeuwen uit Zoutelande tegen SSV'65 uit Goes is afgelast vanwege een coronabesmetting binnen de selectie van De Meeuwen.

(foto: Omroep Zeeland)

3e klasse A zaterdag

De Noormannen uit Westkapelle heeft dit seizoen met drie overwinningen en één gelijkspel (competitie en beker) nog niet verloren. De ploeg van trainer Lennard Kerkhove speelt het uitduel tegen Bevelanders.

In de laatste drie onderlinge ontmoetingen werd er volop gescoord: 1-4 (winst De Noormannen), 5-3 en 1-6 (beiden winst Bevelanders).

(foto: Omroep Zeeland)

3e klasse B zaterdag

Krabbendijke en ZSC'62 uit Scharendijke wonnen vorige week de openingswedstrijd in de competitie. Zaterdag spelen ze tegen elkaar. De laatste onderlinge ontmoeting in december 2019 werd door Krabbendijke met 4-0 gewonnen.

Krabbendijke is dit seizoen (beker en competitie) met zeventien doelpunten één van de meest scorende Zeeuwse ploegen. RCS voert die ranglijst aan met twintig treffers.

Duiveland, de andere Zeeuwse koploper in de 3e klasse B, gaat op bezoek bij Tholense Boys, maar kwam in de laatste twee duels in Tholen niet tot winst (3-0 en 1-1).

Kapelle komt niet in actie vanwege coronabesmettingen bij tegenstander Prinsenland.

(foto: Omroep Zeeland)

4e klasse A zaterdag

Wat een seizoen tot nu toe voor Spui. De Zeeuws-Vlaamse ploeg scoorde in het bekertoernooi niet één doelpunt en kreeg er maar liefst 22 tegen. Daarmee heeft Spui de op één na meest gepasseerde verdediging in het amateurvoetbal. Alleen Brouwershaven kreeg meer tegentreffers (24).

Bij Spui is het kwartje inmiddels gevallen want afgelopen weekend werd met 9-0 van Schoondijke gewonnen. Hoe anders ziet de wereld er dan uit? Nieuwland, de tegenstander van zaterdag, is gewaarschuwd.

"Ik weet wel dat wij geen kampioen worden", zegt trainer Marc de Kunder van Spui. "Maar de doelstelling is het linkerrijtje. Ik heb gezegd: zo kan het niet verder. We moeten er allemaal voor gaan."

Beluister hieronder het gesprek met Spui-trainer Marc de Kunder

Ik heb gezegd: zo kan het niet verder. We moeten er allemaal voor gaan

(foto: Omroep Zeeland)

4e klasse B zaterdag

Stavenisse hoopt tegen Waarde de eerste zege van het seizoen te halen, want de ploeg van trainer Wouter Zwackhalen ging in de eerste vier duels (beker en competitie) telkens onderuit. Doelcijfers: 5-20. Zaterdag wellicht meer succes tegen Waarde.

(foto: Omroep Zeeland)

3e klasse A zondag

Mario de Fouw (trainer Clinge) en Marco van Vlierberghe (trainer STEEN) hebben dit seizoen nog alle wedstrijden gewonnen in de districtsbeker en competitie.

STEEN komt niet in actie omdat de wedstrijd tegen UVV'40 afgelast is.

Clinge speelt op eigen veld tegen DSE en blijft bij winst koploper in de 3e klasse A.

(foto: Omroep Zeeland)

4e klasse A zondag

Oostburg en Graauw wonnen afgelopen weekend en mogen onderling gaan uitmaken wie voorlopig ongeslagen blijft in de 4e klasse A.

Bij Oostburg is Michel Leonhart sinds de jaarwisseling trainer. Leonhart speelde sindsdien drie keer op het eigen Velterspark en won alle drie de duels: Hontenisse (2-0), Ijzendijke (1-0) en Koewacht (5-1).

Graauw is buitenshuis in 2020 overigens ook nog ongeslagen: HSC'28 (1-1), DEVO (0-2) en Schijf (0-0).

(foto: Omroep Zeeland)

