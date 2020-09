Lonink wil einde aan regionale coronamaatregelen en één duidelijke lijn voor het hele land

Jan Lonink bepleit één landelijke lijn voor de coronamaatregelen (foto: Omroep Zeeland)

"Dan moet je denken aan maatregelen die in andere regio's al genomen worden: evenementen afgelasten, sluitingstijden van de horeca aanpassen en het maximumaantal deelnemers van evenementen verlagen van honderd tot vijftig", legt voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland Jan Lonink uit. "Maar dat is nu voorlopig nog niet aan de orde."

Landelijk één lijn

Sowieso is Lonink geen voorstander van regionale maatregelen. We moeten wat de coronamaatregelen betreft landelijk één lijn trekken, vindt hij. "Dat merk je ook aan de Duitse en Belgische toeristen, die zien Nederland als één regio."

Nederland is een te klein land voor regionale verschillen in maatregelen, ook omdat er zoveel verkeer is tussen de regio's. "Er zijn meer dan 40.000 Zeeuwen die iedere dag over de provinciegrenzen gaan om van en naar hun werk te reizen. En je ziet nu ook dat veel studenten weer vanuit hun studentensteden teruggaan naar de familie in Zeeland en daardoor lopen de aantallen besmettingen hier weer op."

'Mensen worden onverschillig'

Per regio verschillende maatregelen nemen, is dan ook niet aan de bewoners uit leggen, vindt Lonink. "Je merkt dat mensen daardoor onverschillig worden. Ze zeggen: 'Wat maakt het uit, ik heb geen idee welke regels gelden in Breda, Rotterdam of in Terneuzen.' Daarom is het belangrijk dat er één duidelijke lijn komt voor het hele land."

Lonink over einde regionale maatregelen en behoefte aan hoop

Dat niet iedereen zich aan alle adviezen houdt, komt volgens Lonink vooral ook door het ontbreken van perspectief. "Het duurt nu al heel erg lang en niemand weet hoe lang dit nog gaat duren. Terwijl mensen behoefte hebben aan hoop, aan perspectief. Het zou heel anders zijn als we zouden weten dat dit in december weer voorbij is."

Hoop haalt Lonink zelf uit de ontwikkeling van vaccins en behandelmethoden, maar ook de komst van sneltesten, die binnen een uur de uitslag geven. Want in Nederland is meer testen volgens de Terneuzense burgemeester en veiligheidsregiovoorzitter hard nodig.

'Je ziet dat het in het buitenland wél lukt'

"Het moet toch mogelijk zijn dat iedereen met klachten zich laat testen en diezelfde dag nog de uitslag krijgt. Je ziet dat dat in het buitenland wél lukt. Dus dat is het meest dringende probleem, dat nu snel opgelost moet worden, zodat er minder mensen besmet raken en de economie weer kan draaien", aldus Lonink.

