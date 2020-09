Zr. Ms. Zierikzee in Zierikzee met schilderij over Zierikzee

Om het marineschip te kunnen verwelkomen wordt het waterpeil in de haven van Zierikzee het hele weekend hoog gehouden. Totdat het schip op maandag weer vertrekt kan het geen laag water worden in de getijdenhaven.

Jack van der Hoek, burgemeester van Schouwen-Duiveland wachtte met ander belangstellenden op de kade. "Ik vind het geweldig dat het schilderij naar Zierikzee is gekomen. Het schilderij komt eigenlijk een beetje thuis." Het hing de afgelopen jaren bij de marine in Den Helder en daar konden maar weinig mensen het doek bekijken. "Het is mooi dat nu heel veel mensen er naar kunnen komen kijken", aldus de burgemeester.

De Zuidhavenpoort op 'Schepen op de Oosterschelde bij de Zuidhavenpoort van Zierikzee' (foto: Omroep Zeeland)

Op het schilderij zijn schepen te zien voor de haven van Zierikzee. De Zuidhavenpoort is duidelijk herkenbaar, maar een groot deel van het werk is fictief. Zo was er niet zo'n grote waterpartij aan die kant van Zierikzee ten tijde van het schilderen van het doek. "Het is een raadplaatje, maar de Zuidhavenpoort is heel duidelijk", volgens Albert Scheffers, directeur van het Stadhuismuseum in Zierikzee.

Schilderen op afstand

Dat het niet klopt komt waarschijnlijk doordat de schilder het in zijn atelier in Amsterdam heeft geschilderd naar aanleiding van schetsen. "In 1620/1630 ging je niet even op en neer naar Zierikzee om te kijken hoe de situatie werkelijk was."

Schepen op de Oosterschelde bij de Zuidhavenpoort van Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

De komst van het schilderij tilt het museum naar een hoger plan volgens Scheffers: "Internationaal spelen we nu mee met grote jongens als de Hermitage en het National Maritime Museum in Greenwich. Die hebben ook werken van deze schilder."