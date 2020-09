Middelburgs platenlabel in Aangenaam Klassiek

Labeleigenaar en muziekregisseur Jakko van der Heijden is blij met deze uitverkiezing: "Heel fijn dat de cd's, maar ook zeker de opnamemogelijkheden en de akoestiek van de Zeeuwse Concertzaal, landelijk onder de aandacht worden gebracht. Ik hoop dat dat weer een opmaat is voor nieuwe kwalitatief hoogwaardige muziekproducties."

Op Stelle Lucenti zingen topsopranen Claron McFadden en Nora Fischer vocale muziek van Claudio Monteverdi en tijdgenoten (eind 16de en begin 17de eeuw).

Kruininger Manneke

De cd Grote Archipel is helemaal gewijd aan muziek van de in Kruiningen geboren Daan Manneke. Het zesdelige titelstuk van de cd schreef de componist als een impressie van de Zeeuwse eilanden en de eeuwenlange strijd tegen het water. Het wordt in estafette uitgevoerd door zes pianisten, onder wie Geoffrey Madge en Hannes Minnaar.

De complete werken voor viool en piano en voor pianosolo van Arvo Pärt worden uitgevoerd door de Nederlandse pianist Marcel Worms en de Duitse violiste Ursula Schoch. De laatste twee producties zijn opgenomen in de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg. Van de genoemde muziek is op de promotie dubbel-cd van elk van de drie cd's een track te horen.

Fragment 'No no no' (Giovanni Kapsberger)