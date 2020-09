Storm Odette: bouwzeil waait van vuurtoren, kermissen stilgelegd

Bouwzeil waait van de vuurtoren (foto: .)

Op de toren vinden renovatiewerkzaamheden plaats. De vuurtoren kwam de afgelopen tijd regelmatig in het nieuws door de nieuwe kleur van de toren. Buurtbewoners zien in de hele omgeving plastic liggen, waaronder in het naastgelegen natuurgebied.

Schip in nood

Op de Westerschelde bij Terneuzen is een schip in de problemen geraakt door de harde wind. Duwbakken zijn losgeslagen en het personeel aan boord wordt eraf gehaald. Volgens een betrokkene worden er meerdere sleepboten ingezet om de duwbakken en het schip veilig te stellen.

Westerscheldeferry

De Westerscheldeferry is uit de vaart genomen door de wind. Tot nader orde is er geen vervoer tussen Vlissingen en Breskens.

Kermissen stilgelegd

De gemeente Terneuzen laat via hun facebookpagina weten dat de kermis is stilgelegd. Ook de kermis bij de Zeelandhallen in Goes is gestopt. Volgens organsiator Johan Ordelman was de wind te hard en komt op zo'n avond niemand naar het terrein.

Boom omgewaaid bij Oostburg (foto: Jean-Paul)

In de buurt van de watertoren van Oostburg is een boom omgewaaid door de storm. Op meerdere plaatsen in Zeeland is de brandweer uitgerukt voor schade. Vooral bomen moeten het ontgelden tijdens de storm.

Verwachting

De weersverwachting is dat de storm tussen 20.00 uur en middernacht zijn hoogtepunt bereikt. Vanwege de storm, die van de Belgische weerdienst de naam Odette heeft gekregen, heeft het weerinstituut KNMI code geel afgegeven voor Zeeland. Op zee wordt voor de Zeeuwse kust windkracht tien voorspeld.

Vanmiddag gingen een aantal surfers en kiters het water om gebruik te maken van de harde wind.