Stormschade: Renesse zonder stroom en schade bij museum

Brandweer Burgh-Haamstede hele nacht in touw (foto: Brandweer Burgh-Haamstede)

De wortels van de boom in Renesse hadden een groot deel van de slootkant meegetrokken. In totaal kreeg de brandweer van Burg-Haamstede meldingen van tien omgewaaide bomen waarvan wij er negen zijn verwijderd. De eerste melding kwam gisteravond om 18.27 uur binnen en pas vanochtend rond 06.30 waren de brandweermensen weer terug op de kazerne.

Bij een tankstation langs de A58 bij 's-Heer Arendskerke knakte een boom omver die de oprit versperde. De brandweer heeft hem in stukken gezaagd en delen van de weg verwijderd.

De politie heeft het rijbewijs van een Duitse automobilist afgepakt omdat hij op deze locatie gevaarlijk rijgedrag vertoonde. De man reed tegen de richting in langs het tankstation en tegengesteld de afrit op. Hierdoor ontstonden gevaarlijke situaties. Agenten wisten de Duitser net voor de rijbaan van de snelweg aan de kant te zetten. Tegen de 44 -jarige man uit Düsseldorf is proces-verbaal opgemaakt.

Tak valt op museum

Bij Museum Bizarium in de Hoogstraat in Sluis viel gisteravond een zware tak van een kastanjeboom op een plat dak. Dit zorgde voor grote schade aan het pand dat gebruikt wordt voor de opslag van gereedschap. Eigenaar Marc de Jonghe zegt dat hij rond 21.00 uur een harde klap hoorde en belde toen direct de hulpdiensten. "We hebben in de tuin twee kastanjebomen staan. Eén boom is afgelopen zomer gesnoeid door de gemeente, de andere niet. De tak van die boom is op het dak gevallen." De brandweer was uren in touw. Vanmiddag komt een aannemer om het dak te herstellen. Het museum was al gesloten vanwege de coronacrisis.

Stormschade museum Bizarium (foto: Omroep Zeeland)

Ook de brandweer in Breskens kreeg een reeks aan meldingen binnen van stormschade. In de Weijkmanlaan was een schoorsteen kapot gewaaid. In Zuidzande waren twee bomen op Akkerput gewaaid. In de Philips van kleefstraat in Breskens was een grote boom op een auto gevallen.

Van de vuurtoren van Haamstede raakte plastic bouwzeil los door de harde wind. Volgens buurtbewoners verspreidde het plastic zich in de wijde omgeving en ligt er overal bouwafval.

